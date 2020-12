Sandra Milo si spoglia a 87 anni: lo scatto senza veli conquista tutti; ecco la copertina di Flewind postata sul suo profilo social.

Uno scatto che non poteva passare inosservato, quello pubblicato da Sandra Milo sui suoi profili social. Si tratta della copertina del magazine Flewind, in cui la famosa attrice si mostra senza veli, coperta solamente da un lenzuolo. Uno scatto in cui la diva 87 enne “gioca con l’obiettivo”, come ha scritto nella didascalia del post apparso su Instagram. E proprio su Instagram Sandra ha ricevuto una pioggia di complimenti. Diamo un’occhiata alla magnifica cover di Flewind che ha conquistato tutti.

Sandra Milo si spoglia a 87 anni: pioggia di complimenti per lo scatto senza veli

Una copertina iconica, quella di Flewind con protagonista Sandra Milo. La diva si spoglia all’età di 87 anni, dando vita ad uno scatto davvero iconico che rappresenterà una delle quattro copertine del numero in uscita il 7 dicembre, con titolo “Survivors Rapshody”. L’attrice posa completamente senza veli, ‘indossando’ solo un notevole make up, con l’immancabile rossetto rosso ,e coperta da un lenzuolo. Lo scatto, ad opera della fotografa Chiara Meierhofer Muscarà, è stato condiviso dalla stessa attrice sul suo profilo Instagram qualche ora fa, ottenendo una pioggia di consensi. Guardiamolo insieme:

Eh si, una foto davvero ‘stellare’, come ha scritto Valeria Marini in uno dei numerosissimi commenti apparsi sotto al post della attrice. Da Eleonora Pedron a Giusy Ferreri, una valanga di complimenti ha invaso il profilo di Sandra Milo, che ha conquistato tutti con uno scatto che non poteva non catturare l’attenzione di fan e colleghi. Che dire, passa il tempo ma Sandra Milo no! E voi, cosa aspettate a seguire sui social l’iconica diva?