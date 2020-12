Coronavirus, il Nuovo Dpcm è ormai in arrivo, manca davvero pochissimo e scopriremo come cambieranno le misure restrittive per il periodo di Natale: ecco le prime indiscrezioni

Il Coronavirus è ormai una realtà contro cui l’Italia, e molti altri paesi del mondo, combatte da mesi. Abbiamo affrontato un primo lockdown, l’introduzione di misure restrittive e dispositivi anti-contagio, come l’utilizzo della mascherina divenuta ormai obbligatoria. Da diverse settimane, inoltre, l’Italia è stata suddivisa in fasce di colore a secondo del rischio di contagio. Proprio ieri, a riguardo, è arrivata la proposta di una “zona bianca”. Il Nuovo Dpcm, che sancirà le decisioni del Governo per quanto riguarda le misure restrittive a causa del Coronavirus per le prossime settimane e, soprattutto, per il periodo di Natale, è ormai in arrivo. Oggi è prevista una conferenza tra le Regioni. Vediamo tutti i dettagli.

Coronavirus, nuovo Dpcm: le decisioni in arrivo

Una riunione che dovrebbe portare ad un accordo per quanto riguarda il Nuovo Dpcm. Il decreto dovrebbe entrare in vigore a partire dal 4 Dicembre e sancire le misure restrittive e le decisioni che saranno valide per le prossime settimane e per Natale. Dalle prime indiscrezioni sembra stabilito che il coprifuoco andrà dalle 22 alle 6 del mattino forse a partire dal 20 Dicembre per prolungarsi fino a Gennaio. A partire dalla stessa data dovrebbero essere vietati anche gli spostamenti tra regioni. Vietate feste pubbliche e il Governo continua a raccomandare di trascorrere pranzi o cene Natalizie solo all’interno di un ristretto nucleo familiare, tra conviventi. Per quanto riguarda le messe, nei giorni del 24 e del 25 Dicembre saranno celebrate, ma con un limite alle ore 22. Queste e molte altre le decisioni che il Governo sta valutando e pare propenso ad approvare. Non ci resta che attendere il nuovo Dpcm.

Siamo ormai agli sgoccioli, vi terremo aggiornati riguardo qualsiasi sviluppo.

