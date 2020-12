GF VIP 5, Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci: “Hai rotto”

Nella casa del GF VIP 5, Selvaggia Roma attacca Elisabetta Gregoraci: “Hai rotto”, ecco le parole della modella e influencer

Elisabetta Gregoraci sembra perdere la leadership nella casa del Grande Fratello Vip. I nuovi ingressi hanno rotto gli equilibri e adesso anche la regina della casa trema. La showgirl calabrese è entrata in contrasto sia con Selvaggia Roma che con Giulia Salemi. Se con la prima n’è uscita da gran signora, acquisendo anche il favore del pubblico, con la seconda sembra aver toppato. La Gregoraci, infatti, ha riportato un episodio avvenuto in Sardegna, dove, secondo lei, la Salemi avrebbe fatto un po’ la corte al suo ex marito. Sempre secondo il racconto della Gregoraci, inoltre, la Salemi avrebbe salutato Briatore e non lei. Giulia ovviamente si è discolpata dalle accuse.

GF VIP 5, Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci: le sue parole

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5, c’è stato un nuovo scontro molto acceso tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. Le due donne hanno difeso nuovamente le proprie posizioni, senza indietreggiare nemmeno di un centimetro. La Salemi ha dichiarato di essere apposto con la coscienza, ma la Gregoraci non sembra tanto convinta. Il pubblico, però, sembra non gradire il comportamento assunto dalla Gregoraci nei confronti della Salemi. Così come sembrano non gradire anche le sue coinquiline, in particolare Adua Del Vesco e Selvaggia Roma. Quest’ultima si è scagliata in maniera pesante contro la showgirl calabrese.

Tra Selvaggia e Elisabetta non scorre di certo buon sangue. Le due non diventeranno mai amiche e ieri l’ex concorrente di Temptation Island l’ha nominata nuovamente. La Roma inoltre, parlando con Giulia Salemi, ha dichiarato: “Ma vaffanc**o! Se ne stesse a casa sua, a Montecarlo, non qua. Già mi ha rotto i cogli**i”. Parole di certo non al miele e la guerra resta aperta.