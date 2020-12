Iva Zanicchi, triste confessione: “Ha sofferto troppo”

Iva Zanicchi, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, ha fatto una triste confessione: “Ha sofferto troppo”

Iva Zanicchi è una delle cantanti più amate della musica italiana. L’artista è anche soprannominata L’Aquila di Ligonchio. La donna possiede, oltre ad un timbro vocale quasi tenorile, anche una grande grinta e una spiccata personalità. La cantante, nel corso della sua carriera, ha spaziato tra i generi musicali più diversi, dal blues alla musica melodica, fino alla musica pop. La Zanicchi è considerata una delle personalità musicali italiane più importanti insieme con Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva.

Iva Zanicchi, triste confessione: le sue parole

Nei giorni scorsi, Iva Zanicchi è stata colpita da un gravissimo lutto. Il fratello della cantante ha perso la sua personale battaglia con il Covid-19. L’artista ha annunciato la sua scomparsa sui social: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio“. La Zanicchi ha poi rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv, al quale ha fatto una triste confessione: “Antonio (fratello della cantante ndr.) è stato colpito dal Coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire. Ha vissuto una brutta agonia”.

Il fratello di Iva Zanicchi, Antonio, era un pensionato dell’Eni con la passione per la pittura e la scrittura. L’uomo era molto legato alla sorella tanto che, quando ha capito che quelli erano i suoi ultimi giorni di vita, ha voluto mandare un video messaggio alla cantante. La Zanicchi è riuscita ad ottenere il filmato grazie ai medici che l’hanno curato in ospedale. Un periodo veramente triste per la cantante.