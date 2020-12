La Pupa e il Secchione, clamorosa novità: a condurre la nuova edizione della trasmissione ci sarà proprio lui.

In arrivo tantissime novità nei palinsesti dei nostri canali tv preferiti. E qualche gradito ritorno! Parliamo de La Pupa e il Secchione e Viceversa, che tornerà con una nuova edizione a partire da martedì 19 gennaio. Come per lo scorso anno, il format prevede sia pupi che pupe, e sia secchioni che secchione, che si sfideranno a colpi di estetica e cultura generale. Ma ci sarà una clamorosa novità! A condurre lo show non ci sarà più Paolo Ruffini. Chi prenderà il suo posto? Ve lo sveliamo subito! Piccolo indizio: è un comico milanese super amato dal pubblico!

La Pupa e il Secchione, clamorosa novità: a condurre lo show sarà una new entry

La Pupa e il Secchione è pronto a tornare in tv! Anche quest’anno, vedremo la versione ” e viceversa”, quella in cui ci sono sia pupe che pupi e sia secchione che secchioni. Due mondi diametralmente opposti, ma che si uniscono dando vita a un mix di bellezza e intelligenza davvero scoppiettante. La nuova edizione dello show andrà in onda sempre su Italia Uno, ogni martedì, a partire dal 19 gennaio 2021. Ma sapete chi ci sarà al timone dell’esilarante trasmissione? Tenetevi forte, perché il nuovo conduttore sarà Andrea Pucci! E noi non vediamo l’ora di vedere il comico milanese alle prese con pupe e secchioni: le risate sono assicurate! Non è ancora chiaro se Pucci condurrà in solitaria o se sarà affiancato da una presenza femminile. Ma, secondo quanto riporta Fanpage.it, resta ancora incerta la presenza di Francesca Cipriani, la pupa per eccellenza, presenza fissa della trasmissione.

Insomma, non ci resta che attendere circa un mese per scoprire tutte le novità dell’amatissima trasmissione Mediaset che sta per ripartire. Ci sarà da divertirsi! E voi, seguirete la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa?