Proprio pochissimi istanti fa, si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Rieti: attimi di panico tra la popolazione.

La notizia è di qualche istante fa: alle 19:02 di quest’oggi, Mercoledì 2 Dicembre, si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Rieti. A distanza di ben quattro anni dalla violentissima scossa che ha completamente raso il suolo diverse città del centro Italia, qualche istante fa, purtroppo, se n’è verificata un’altra. A darcene notizia, come sempre, è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Stando a quanto si apprende da uno degli ultimi tweet condivisi sulla sua pagina ufficiale, sembrerebbe che una scossa di terremoto si sia abbattuta tra le due città. Attimi di panico, da come si può chiaramente comprendere. Anche se, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che non sono stati affatto registrati danni a cose o persone. Ovviamente, però, la paura è più che ragionevole. Soprattutto se si prendono in considerazione gli ingenti danni di qualche anno fa. Ma vediamo molto più da vicino ogni dettaglio.

Terremoto in provincia di Rieti: attimi di panico, cos’è successo

Una scossa di terremoto di magnitudo tra i 2.8 e i 3.3 si è verificata in provincia di Rieti. Stando a quanto si apprende dal profilo ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sembrerebbe che intorno alle 19:02 di quest’oggi, Mercoledì 2 Dicembre, si sia verificata una scossa di terremoto proprio al centro Italia. Una scossa, da come si può chiaramente comprendere, di breve intensità. Ma che ugualmente ha provocato dei veri e proprio attimi di panico. Anche perché ricordiamo benissimo di quando, nel 2016, una violentissima scossa di terremoto ha completamente raso al suolo la città di Amatrice, Accumoli e diverse altri luoghi del centro. Ciò che, ovviamente, importa sapere è che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che non siano stati affatto registrati danni a persone o a cose.

Un’ultima ora davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, ha provocato dei veri e propri attimi di paura.

