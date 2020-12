Chi è Ilaria Macchia: età e carriera della compagna di Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro.

Lui lo conosciamo benissimo. È Giuliano Sangiorgi, leader dell’amatissima band italiana Negramaro. Ma, nonostante la grandissima popolarità, il cantautore pugliese non ha mai amato parlare troppo della sua vita privata. Ebbene, per chi non lo sapesse, Giuliano è felicemente legato ad Ilaria Macchia, con la quale vive un amore pure e riservato, lontano dalla luce dei riflettori. Un amore dal quale, due anni fa, è nata la piccola Stella. Ma conosciamo meglio Ilaria e diamo un’occhiata agli scatti postati da questa meravigliosa coppia sui social.

Chi è Ilaria Macchia: tutto sulla compagna di Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro

Si chiama Ilaria Macchia ed è la donna che ha rubato il cuore ad una delle voci più amate della musica italiana. Con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, formano una coppia molto affiatata. Pugliese come lui, nata e cresciuta a San Donato, in provincia di Lecce, Ilaria è una scrittrice e sceneggiatrice di successo. Ha lavorato per diversi film, tra i quali “Non è un paese per giovani” e tra i suoi libri di maggior successo c’è “Ho visto un uomo a pezzi”. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, la Macchia condivide soprattutto scatti che ritraggono le sue passioni più grandi, la scrittura e la fotografia. Ma non mancano foto di vita quotidiana, in cui si mostra in compagnia di Giuliano e della loro piccola Stella, nata due anni fa. Ecco uno scatto condiviso da Ilaria sul suo canale ufficiale di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @i.lariamacchia

E lo scorso settembre, in occasione del compleanno della piccola Stella, Giuliano ha condiviso uno scatto dolcissimo sul suo Instagram:

Un amore davvero puro, quello che lega Giuliano ed Ilaria. Se volete conoscere qualcosa in più sull’amatissimo cantante, non perdetevi l’intervista a Verissimo, nella puntata di sabato 5 dicembre 2020. È la prima volta che il leader dei Negramaro si racconta ai microfoni del talk di Silvia Toffanin. Le emozioni sono assicurate!