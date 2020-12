Che Tempo Che Fa, l’annuncio è arrivato poche ore fa: ecco chi sarà l’ospite del noto show di Rai 3 questa sera di domenica 6 dicembre.

Stasera domenica 6 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Il noto conduttore Fabio Fazio torna in tv questa sera su Rai 3 con il suo show sempre ricco di sorprese, intrattenimento ed informazione. La Ministra Paola de Micheli, Il Presidente della Liguria Giovanni Toti, il Presidente della Regione Calabria Spirlì, Erik Lavevaz, governatore della Regione Valle d’Aosta ed il medico Eric Topol saranno alcuni dei grandi ospiti della serata. Ci sarà spazio anche per Roberto Burioni, Walter Ricciardi, per parlare dell’emergenza Coronavirus, del vaccino in arrivo e di altri altri temi inerenti al Covid-19. Ligabue, Elisa, Andrea Delogu, Roberto Bolle sono gli altri ospiti di Che Tempo Che Fa e porteranno i loro lavori, i loro progetti, le loro vite in tv. Poche ore fa c’è stato un annuncio a sorpresa: sentite chi sarà l’ospite di questa sera insieme agli altri!

Che Tempo Che Fa, annuncio a sorpresa: domenica 6 dicembre ci sarà anche lei

Che Tempo Che Fa torna in tv domenica 6 dicembre 2020 con tanto intrattenimento, tanti ospiti e tante risate! Vi abbiamo già elencato gli ospiti di questa sera ma ne manca uno! Sul profilo di Sabrina Ferilli è spuntato poche ore fa un annuncio a sorpesa! Ecco cosa ha scritto il noto personaggio televisivo e famosissima attrice italiana sul suo canale Facebook: “Mi chiama Fabio Fazio e mi chiede: facciamo un bel ritratto sui trenta anni di carriera? Sorpresa rispondo: di chi? E lui: i tuoi! Io muta… Caspita è vero! È cosi’! Come vola il tempo! A domani 6 dicembre Rai3 alle 21:00 circa, Che Tempo Che Fa“. Come immagine della didascalia ha scelto questo suo meraviglioso selfie:

Non vediamo l’ora di vederla in tv questa sera!