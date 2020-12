Domenica In, spiacevole imprevisto in diretta: Mara Venier costretta a interrompere l’intervista; ecco cosa è successo in puntata.

Una puntata ricca di ospiti, quella di Domenica In in onda oggi, 6 dicembre 2020. Tante interviste interessanti per Mara Venier, tra cui quella a Christian De Sica e Massimo Boldi: quest’ultimo si è lasciato andare anche ad una rivelazione inaspettata sulla sua vita privata. Ma in studio oggi è arrivata anche lei, Patty Pravo. Dopo aver deliziato tutti con la sua “E dimmi che non vuoi morire”, la cantante si è lasciata andare ad una lunga intervista, nella quale ha presentato il suo nuovo libro fotografico, che racchiude i momenti più belli della vita della Pravo. Ma è proprio durante l’intervista della cantante che è accaduto qualcosa di inaspettato. Un imprevisto che ha costretto la conduttrice ad intervenire. Scopriamo cosa è successo in diretta.

Domenica In, spiacevole imprevisto in diretta: Mara Venier costretta a interrompere l’intervista di Patty Pravo

“Scusate!”, esclama Mara Venier durante l’intervista di Patty Pravo, rivolgendo lo sguardo dietro le quinte. La padrona di casa “richiama” qualcuno che stava parlando proprio durante l’intervista della Pravo, interrompendo quest’ultima. La cantante esclama: “In che lingua stavano parlando?”, e Mara aggiunge: “Scusami davvero”. Un momento di imbarazzo, durante la diretta di questa domenica, ma tutto è andato per il meglio e, dopo alcuni secondi di silenzio, l’intervista è andata avanti. Un imprevisto che non è passato inosservato ai telespettatori che, soprattutto su Twitter, hanno commentato la scena, sottolineando come la conduttrice fosse apparsa abbastanza infastidita. Ecco alcuni tweet apparsi durante la diretta.

Imprevisto a parte, anche questa puntata di Domenica In è stata ricca di emozioni meravigliose. Come accennato, in studio dalla Venier anche Massimo Boldi e Christian De Sica, che hanno presentato il loro prossimo film. Si tratta del cinepanettone In vacanza su Marte, che, però, causa Covid, quest’anno sarà possibile vedere a casa, attraverso le piattaforme digilali E voi, avete seguito l’appuntamento con l’amatissima Zia Mara?