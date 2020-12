GF Vip, Tommaso Zorzi ammette di essere innamorato: la reazione di Francesco Oppini arriva attraverso i social.

Un’amicizia speciale, quella nata tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un’amicizia dietro la quale, però, si nasconde qualcosa di più. È stato Tommaso a rivelarlo, prima a Cristiano Malgioglio, poi a Stefania Orlando. Il giovane influencer ha ammesso di essersi innamorato di Francesco solo adesso che il figlio della Parietti è uscito dalla casa. Venerdì sera, infatti, Oppini ha scelto di interrompere il suo percorso nel reality, dopo la notizia del prolungamento fino a febbraio 2021. Ma, dopo la confessione di Zorzi sui suoi sentimenti, come reagirà Francesco? Ebbene, con ogni probabilità, tra i due ci sarà un confronto durante le puntate, ma, nel frattempo, ecco cosa ha postato Francesco sul suo profilo ufficiale di Instagram.

GF Vip, Tommaso Zorzi ammette di essersi innamorato: arriva la reazione di Francesco Oppini

Tommaso Zorzi prova qualcosa in più di una semplice amicizia nei confronti di Francesco Oppini. A rivelarlo è stato proprio lui qualche ora fa, nella casa del GF Vip. Una confessione a cui l’influencer si è lasciato andare con molta difficoltà, ma Stefania Orlando ha saputo rassicurarlo come solo una vera amica può fare. In tanti, però, adesso si chiedono se la rivelazione di Tommaso sarà oggetto di discussione durante la prossima puntata del reality, che si terrà domani sera, su Canale 5. Signorini preparerà un faccia a faccia tra Tommaso e Francesco? Staremo a vedere. Nel frattempo, Francesco ha pubblicato una story su Instagram che non è passata inosservata. Nello specifico, Oppini ha repostato una foto pubblicata da una fanpage dedicata ai due concorrenti. Date un’occhiata:

Eh si, la frase condivisa da Francesco fa proprio riferimento alla rivelazione di questi giorni di Tommaso. Un modo per ironizzare sulla questione? Per molti fan si: su Twitter, infatti, in molti hanno commentato la ‘mossa social’ dell’ex gieffino. Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv!

Chi ha deciso di abbandonare la Casa

Oltre a Francesco Oppini, anche Elisabetta Gregoraci ha scelto di non proseguire la sua avventura al GF Vip, decidendo di lasciare la casa. La showgirl, però, saluterà i suoi compagni lunedì sera, avendo scelto di restare ancora qualche giorno con loro e, in particolare, con Pierpaolo Pretelli, con cui ha trascorso alcune ore in cucurio.