Domenica In, “Siamo tornati insieme!”: l’annuncio a sorpresa in diretta

Domenica In, “Siamo tornati insieme!”: l’annuncio a sorpresa è arrivato in diretta durante la puntata di oggi.

Oggi, domenica 6 dicembre, su Rai Uno è andato in onda un nuovo ricchissimo appuntamento con Domenica In. Tantissimi gli ospiti che Mara Venier ha accolto in studio, a partire da un’amatissima coppia del cinema. Parliamo di Massimo Boldi e Christian De Sica, che hanno parlato del loro ultimo film, In vacanza su Marte. Un film che, causa covid, non uscirà al cinema, ma sarà disponibile su tutte le piattaforme online. Un’intervista emozionante, quella per i due attori, che hanno ripercorso i momenti più belli della loro carriera. Ma, tra una clip e l’altra, c’è stato anche spazio per un’importante rivelazione che riguarda la vita privata di Massimo Boldi. Curiosi di scoprire cosa ha annunciato in diretta? Ve lo sveliamo subito!

Domenica In, “Siamo tornati insieme!”: l’annuncio a sorpresa di Massimo Boldi

“Ti vedo molto carico, ma ti sei rifidanzato con Irene? Perché vi vedo insieme su Instagram”. È questa la domanda che Mara Venier ha rivolto a Massimo Boldi, ospite della puntata di oggi di Domenica In, insieme al suo amico e collega Christian De Sica. “Siete tornati insieme?”, e la risposta di Massimo Boldi è stata chiara: “Si, vogliamo salutarla?”. Mara saluta Irene Fornaciari, ammettendo di essere rimasta molto male alla notizia della loro rottura. “Ma sono io che sono troppo vecchio probabilmente.” “No tu sei un rompic*****”, esclama Christian De Sica, tra le risate di tutti. Massimo Boldi non nasconde di essere felice della ritrovata serenità con la sua compagna: “Dopo le sofferenze, le gioie. Di sofferenze ce ne sono state troppe.”

“In vacanza su Marte”, per la regia di Neri Parenti, uscirà quindi il 13 dicembre in tutte le piattaforme digitali a noleggio, tra cui Amazon Prime e Sky Prime, attraverso cui poter acquistare il “biglietto”. Nel film, Massimo interpreta il figlio di Christian De Sica, ma c’è un curioso retroscena che non gli attori non hanno potuto svelare. Il film è composto da due episodi, inseriti in due archi temporali diversi: le risate sono assicurate. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per vedere il nuovo film di Natale dell’amatissima coppia del cinema. E voi, vedrete il cinepanettone di quest’anno?