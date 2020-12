GF VIP 5, Elisabetta Gregoraci spiazza tutti: “Abbiamo fatto l’amore”

Elisabetta Gregoraci, in una delle ultime notti al GF VIP 5, ha spiazzato tutti con una dichiarazione a sorpresa: “Abbiamo fatto l’amore”

Elisabetta Gregoraci, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha annunciato di voler abbandonare la casa. Il reality show, infatti, è stato prolungato e terminerà ai primi di febbraio. Agli inquilini della casa più spiata d’Italia è stato concesso di decidere se restare nella casa oppure abbandonare il gioco. Due concorrenti hanno deciso di ritirarsi e tra questi figura la Gregoraci. La showgirl calabrese ha dichiarato di sentire la mancanza del figlio Nathan Falco. Il Grande Fratello, però, ha concesso alla Gregoraci di trascorrere altre due notti nella casa più spiata d’Italia, di cui, una di queste, nel Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli.

GF VIP 5, Elisabetta Gregoraci spiazza tutti: le sue parole

Nella casa del GF VIP, Elisabetta Gregoraci ha stretto un’amicizia ‘particolare’ con Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha perso letteralmente la testa, mentre la Gregoraci ha ammesso di pensare ad un altro uomo fuori dalla casa. Tra loro, dunque, potrà esserci soltanto un’amicizia. La showgirl calabrese ha deciso di abbandonare il gioco e la produzione le ha dato la possibilità di trascorrere l’ultima notte con Pierpaolo nel Cucurio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Cos’è successo nel Cucurio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? Tommaso Zorzi ha ovviamente incalzato la showgirl calabrese, che ha spiazzato tutti dichiarando: “Abbiamo fatto l’amore, però non volevo dirlo perchè doveva essere una clip domani“. La Gregoraci ovviamente era ironica: tra i due non è successo assolutamente nulla. La showgirl calabrese ha però sottolineato: “Pierpaolo non ha dormito tutta la notte. La mia vicinanza non l’ha fatto dormire“. Notte in bianco in tutti i sensi per Pretelli. La Gregoraci, invece, da domani potrà riabbracciare suo figlio Nathan Falco (e forse anche qualcun altro).