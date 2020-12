Guardate questo scolaretto, è un amatissimo tronista di Uomini e Donne: lo riconoscete? Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della nostra tv. E nella trasmissione di Maria De Filippi sono nate tantissime coppie che ci hanno fatto sognare, nel corso degli anni. E tra i tronisti più apprezzati del pubblico c’è anche lui: di chi parliamo? Di questo piccolo scolaretto, che nello scatto che vi mostriamo era solo un bambino. A condividere la foto ricordo è stato proprio lui, sul suo seguitissimo profilo Instagram. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Guardatelo bene: il suo sguardo è inconfondibile!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Guardate questo scolaretto, è un amatissimo tronista di Uomini e Donne: avete capito chi è?

“Diavoletto o angioletto?”. È questa la domanda che l’amatissimo ex tronista di Uomini e Donne ha rivolto ai suoi fan, nella didascalia dello scatto appena postato sui social. Uno scatto in cui si mostra in versione ‘scolaretto’, con tanto di grembiule, fiocco e zaino in spalla. Un ricordo dolcissimo, ma avete capito di chi si tratta? È proprio lui, Oscar Branzani, il bel napoletano che abbiamo conosciuto meglio nel 2016, durante il suo percorso sul trono di Uomini e Donne. Un percorso conclusosi con un lieto fine: Oscar scelse Eleonora Rocchini, con la quale ha vissuto un’intensa storia d’amore dopo il programma. Una storia che, però, si è interrotta, e anche piuttosto male, con grande dispiacere dei fan della coppia, che li seguivano con affetto dai tempi della scelta in tv.

Seppur separati, Oscar ed Eleonora continuano a ricevere il supporto dei fan, soprattutto attraverso Instagram, che è diventato ormai il social network più utilizzato dai vip. Il profilo Instagram di Oscar conta ben 780 mila followers. E indovinate un po’: come nuova foto profilo, Oscar ha scelto proprio questo scatto da bambino che ha appena condiviso! E voi cosa aspettate a seguirlo? Non ve ne pentirete!