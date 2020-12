Uomini e Donne, vi ricordate di Aldo Palmieri ed Alessia Cammarota? Com’è cambiata la loro vita a distanza di anni dal programma.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro: Aldo Palmieri ed Alessia Cammarota. Giunto nel dating show di Maria De Filippi per trovare l’amore della sua vita, sembrerebbe proprio che l’ex tronista siciliano sia riuscito a trovarlo accanto alla bellissima napoletana. Era esattamente il 2014 quando la giovanissima Cammarota, dopo un’esperienza non terminata nei migliori dei modi come corteggiatrice di Francesco Monte, ha deciso nuovamente di rimettersi in gioco nello stesso studio di Uomini e Donne. E, lo sappiamo benissimo, è stata la volta buona. Certo, il loro percorso ha avuto molti alti e bassi. Eppure, nonostante i continui litigi e finte segnalazioni che vedevano l’ex corteggiatrice già impegnata fuori del contesto televisivo, il loro interesse è riuscito a superare. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: a distanza di ben sei anni dalla loro partecipazione al programma, com’è cambiata la loro vita? Certo, sappiamo che sono diventati genitori di due splendidi bambini, ma che fine hanno fatto adesso?

Aldo ed Alessio, ve li ricordate a Uomini e Donne? Che fine hanno fatto adesso

Era l’anno 2014 quando, dopo una finta segnalazione su di lei, Aldo Palmieri aveva deciso di scegliere Alessia Cammarota. Da quel momento, sono passati ben sei anni. Eppure, la loro storia d’amore prosegue davvero alla grande. Certo, qualche anno fa, come in tutte le coppie, anche gli ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno vissuto un periodo affatto facile della loro storia. E, per diverso tempo, sono stati separati. Eppure, il loro forte sentimento e legame ha fatto sì che tutte le loro divergenze potessero essere oltrepassate e risolte. Infatti, ancora adesso continuano ad essere sposati, innamorati e legatissimi. Ecco, ma la loro vita, dopo la loro partecipazione, com’è cambiata? Ed, esattamente, cosa fanno adesso? Innanzitutto, è importante sapere che, qualche mese dopo la trasmissione, i due si sono sposati. Ed Alessia ha deciso di trasferirsi in Sicilia. E qui, infatti, che tuttora vivono con i loro due splendidi bambini e lavorano. Attualmente, infine, sembrerebbe che la bellissima napoletana sia un’affermata ed apprezzatissima influencer. E mamma a tempo pieno. Di Aldo, invece, sappiamo che è un barman. E che, alcuni anni fa, ha aperto una sua attività.

Insomma, una vita piena di impegni, ma soprattutto ricca di amore.

