Diletta Leotta, succede di tutto in radio: “Siete pazzi”

Succede di tutto a Radio 105, protagonista Diletta Leotta che commenta sui social: “Siete pazzi”, ecco cos’è successo

Diletta Leotta è una delle conduttrici televisive più famose e più affascinanti della televisione italiana. La sua carriera è iniziata a Sky, dove ha condotto per alcuni anni il programma dedicato alla serie B, e successivamente si è trasferita a Dazn, nuovo servizio a pagamento di video streaming online. La Leotta è diventata ormai il volto di punta dell’azienda. Diletta è anche conduttrice radiofonica e lavora a Radio 105. Di recente, infine, è salita anche sul palco dell’Ariston di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Diletta Leotta, in radio succede di tutto: le sue parole

Dal 2016, Diletta Leotta è uno dei volti di punta di Radio 105. La donna conduce il programma Radio 105 Take Away insieme a Daniele Battaglia. La conduttrice si diverte molto, anzi, forse si diverte di più davanti al microfono che sul campo di calcio. In questi anni, inoltre, ha stretto un bellissimo legame d’amicizia con i suoi colleghi, in particolare con Daniele Battaglia. I due scherzano sempre e spesso i siparietti finiscono sui social.

Oggi la Leotta è tornata in radio dopo un po’ di tempo ed è stata accolta con una grandissima festa. I suoi colleghi le hanno fatto trovare una torta e in studio hanno festeggiato il suo ritorno. Diletta è stata travolta dall’affetto dei suoi colleghi radiofonici, che hanno addirittura improvvisato un ‘trenino’ sulle note di Disco Samba. La Leotta ha ripreso la scena e l’ha pubblicata sul suo account social, commentando: “Siete pazzi“. Una sorpresa straordinaria, un entusiasmo travolgente, insomma non si può assolutamente dire che Diletta sia ‘mal voluta’ in radio.