La Prima della Scala, come vedere in diretta tv e streaming: info e cast

Quest’oggi ci sarà la Prima della Scala: ecco come vedere l’evento in diretta tv e in streaming con info e cast

Il Teatro alla Scala è il principale teatro d’opera di Milano, oltre ad essere considerato tra i più prestigiosi teatri al mondo. Da oltre duecento anni ospita i principali artisti nel campo internazionale dell’opera e della musica classica. L’edificio fu progettato da Giuseppe Piermarini e inaugurato nel 1778. Esso sorse sulle ceneri del precedente Teatro Ducale, distrutto da un incendio nel 1776. Il teatro deve il nome alla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al edificio. La stagione di Carnevale cominciava tradizionalmente il 26 dicembre, ma nel 1940 fu introdotta la consuetudine di inaugurare la stagione lirica il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. Lo spettacolo della sera di Sant’Ambrogio è insieme un evento culturale, istituzionale e mondano profondamente radicato nella vita italiana. Quest’anno, a causa della pandemia di COVID-19, la Prima della Scala è stata annullata e sostituita da un concerto a porte chiuse intitolato A riveder le stelle.

La Prima della Scala, come vedere in tv e in streaming

Nell’anno della pandemia da coronavirus, anche la tradizionale Prima della Scala ha subito un radicale cambiamento: non ci sarà, infatti, la consueta opera lirica per introdurre la stagione musicale, bensì una grande serata musicale senza pubblico con una serie di performance di artisti italiani e internazionali. La serata sarà intitolata “A riveder le stelle” e andrà in onda sulla Rai 1 a partire dalle 16:45 fino alle ore 20. Il programma, dunque, andrà in onda al posto de La vita in diretta e L’Eredità. La serata evento sarà condotta da Milly Carlucci, che presenta la Prima alla Scala dal 2016, e a Bruno Vespa. La Prima va in onda anche sulle frequenze di Radio 3 e in diretta streaming sul sito di RaiPlay.

L’apertura della Prima della Scala è affidata al Rigoletto di Giuseppe Verdi, mentre la chiusura al Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. In tutto si sentiranno 15 titoli, tra arie e duetti tratti dalle opere dei più illustri compositori italiani e internazionali. L’orchestra sarà diretta dal maestro Riccardo Chailly, mentre il coro sarà diretto da Bruno Casoni. Sul palco del teatro milanese si alterneranno personaggi molto illustri, tra i quali Plácido Domingo, Vittorio Grigolo, Roberto Bolle, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko e molti altri ancora. Il titolo “A riveder le stelle” omaggia i 700 anni dalla morte di Dante che ricorrono nel 2021.