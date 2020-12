Uomini e Donne, vi ricordate l’ex tronista Cristiano Angelucci? Sono passati tanti anni dalla sua partecipazione, com’è cambiato.

Sono diversi anni ormai che Uomini e Donne va in onda su Canale 5. E, soprattutto, che offre a tantissime persone la possibilità di trovare l’amore della propria vita. Non è un caso se, in tutti questi anni di messa in onda, sulla famigerata e tanto agognata sedia rossa si sono seduti tantissimi tronisti e troniste. Alcuni, lo sappiamo benissimo, hanno centrato alla grande l’obiettivo. E sono riusciti a realizzare il loro sogno: incontrare l’uomo o la donna della proprio vita. Altri, invece, no. Anche se sono rimasti ugualmente nel cuore di tutti i telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Tra essi, rientra il nome di Cristiano Angelucci. Correva l’anno 2005 quando il fratello di Salvatore, ex tronista ed ex fidanzato di Paola Frizzieri, faceva il suo debutto a Uomini e Donne. E, dopo alcune settimane, sceglieva Roberta Leto. La loro storia d’amore, nonostante avesse appassionato milioni di italiani, non durò molto. Attualmente, infatti, lei è sposata ed è appagata. Cristiano, invece? Sono passati tanti anni dalla sua ultima apparizione televisiva, ma com’è cambiato il bellissimo ex tronista?

Cristiano Angelucci di Uomini e Donne, ve lo ricordate? Che fine ha fatto oggi

Dapprima come tentatore di ‘Vero Amore’, vecchia versione di Temptation Island, come corteggiatore di Uomini e Donne ed, in seguito, come tronista, Cristiano Angelucci ha facilmente conquistato l’attenzione e la curiosità di tutti. Ecco, dalla sua ultima apparizione televisiva sono passati più di dieci di anni, ma che fine ha fatto adesso? Com’è cambiata esattamente la sua vita? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista a Tv Blog, risalente al 2019, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ampiamente raccontato cosa fa adesso. E, soprattutto, cos’è cambiato. In primis, Cristiano attualmente è felicemente impegnato. E, soprattutto, è diventato papà. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende da questa ‘chiacchierata’, sembrerebbe che la sua vita sia drasticamente cambiata anche in ambito lavorativo. Da Milano, infatti, il buon Angelucci si è trasferito a San Benedetto. Ed è proprio qui che, non soltanto vive con la sua famiglia, ma lavora anche in un ristorante a due passi dal mare.

Insomma, la vita di Cristiano Angelucci dopo Uomini e Donne è decisamente cambiata. Ma, senza alcun dubbio, in meglio.