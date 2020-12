‘Dove Sono Oggi’, Leon Cino: com’è diventato e cosa fa ora l’amatissimo vincitore della terza edizione di Amici, stenterete a riconoscerlo!

Gli appassionati e i fan di Amici non possono averlo dimenticato, perché è stato senza dubbio uno dei ballerini più talentuosi e amati che siano mai entrati nella famosa ‘scuola’ di canale 5. Stiamo parlando di Leon Cino, il ballerino di origine libanese vincitore indiscusso della terza edizione di Amici grazie al suo talento incredibile. Le sue performance hanno letteralmente incantato il pubblico, gli insegnanti e i compagni per tutto il percorso nel programma, portandolo poi al trionfo finale. Molto amato e apprezzato anche per il suo carattere introverso, educato e molto umile, Leon era stato poi fortemente voluto dalla padrona di casa Maria De Filippi come ballerino professionista nella scuola.

Non solo danza però, perché durante l’avventura ad Amici, Leon aveva trovato anche l’amore, con la bellissima Samantha Fantuzzi, che partecipava quell’anno come attrice. Il loro amore all’interno della trasmissione fece sognare il pubblico, anche se poi, col tempo, si è concluso. Oggi Leon ha circa 40 anni ed è cambiato tantissimo dal punto di vista estetico. Siete curiosi di vedere com’è diventato e se lavora ancora nel mondo della danza? Scopriamolo insieme!

Dove Sono Oggi, Leon Cino: com’è cambiato e cosa fa l’amatissimo ballerino dopo Amici

La vittoria ad Amici è arrivata per lui quando era giovanissimo e proveniva dal diploma alla Scala di Milano e da un’esperienza meravigliosa negli Stati Uniti, che in un’intervista a ‘Il Giorno’ ha definito “gli anni più belli della mia vita”. Stiamo parlando di Leo Cino, il ballerino di origini albanesi che ha trionfato alla terza edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Tutti ne ricordano il talento e la leggiadria, ma com’è diventato oggi quel bravissimo ballerino? E soprattutto, cosa fa nella vita?

Scoprirlo non è stato difficile, perché Leon è attivo sui social e ha un profilo Instagram che tiene aggiornato con cura, sul quale pubblica soprattutto momenti del suo lavoro. Ebbene sì, sbirciando su Instagram si deduce facilmente che oggi Leon lavora ancora con la danza. Ha infatti una sua scuola a Milano, la Leon Cino DAS (Dance Art Studios) e ha fondato anche una compagnia nel 2016, la Trinacria Dance Company. Impossibile per lui lasciare la danza, che lo ha accompagnato in tutta la sua vita. Se però il suo lavoro non è cambiato, non possiamo dire lo stesso del suo aspetto estetico, che ovviamente con gli anni si è modificato. Oggi Leon ha un aspetto molto più maturo, com’è normale che sia, e porta i capelli lunghi, oltre che la barba piuttosto incolta. Guardandolo, è davvero difficile riconoscerlo, ma di certo non si può dire che abbia perso il suo fascino. Giudicate voi stessi!

Questo scatto risale a qualche anno fa, ma guardando sul suo profilo Instagram è facile trovare anche foto più recenti, come quella scattata alla Mostra di Venezia di quest’anno.

Il cambiamento di Leon Cino è davvero evidente, non trovate? Voi lo avreste riconosciuto?

Leon e il ritorno ad Amici

Negli anni che hanno succeduto il suo trionfo ad Amici, Leon si è allontanato dal mondo televisivo. Nella passata stagione, però, ha avuto modo di tornare ancora una volta nel talent, stavolta nelle vesti di insegnante, anche se solo per un giorno. Una gioia incredibile per i suoi fan, ma anche per lui, che ha celebrato questo momento con un post su Instagram.

“E’ stato emozionante tornare a casa”, scrive Leon, che ha potuto fare una lezione ai ballerini della passata edizione del programma, rivivendo così per un giorno le grandissime emozioni che il programma gli ha regalato 17 anni fa.