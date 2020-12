Uomini e Donne, una coppia si è lasciata a sorpresa: il triste annuncio

Una coppia, da poco nata negli studi di Uomini e Donne, si è appena lasciata a sorpresa: ecco il triste annuncio

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati dai telespettatori italiani. La trasmissione è andata in onda per la prima volta nei primi anni duemila su Canale 5. Ogni anno ottiene un numero incredibile di ascolti, confermandosi la punta di diamante della rete del Biscione. Il programma è condotto da Maria De Filippi e nel corso degli anni ha spesso cambiato veste. Dal trono classico al trono over, fino al format attuale con giovani e over nello stesso studio. Negli studi di Maria De Filippi si sono formate moltissime coppie: qualcuna ha deciso di convolare a nozze, mentre qualcun’altra si è lasciata subito dopo il programma.

Uomini e Donne, una coppia si è lasciata a sorpresa

Una coppia, da poco nata negli studi di Uomini e Donne, si è appena lasciata, lasciando tutti di stucco. I due, infatti, avevano lasciato il programma felici e abbastanza sicuri della propria scelta. Una volta usciti dalla trasmissione, però, la loro storia d’amore non ha spiccato il volo. Stiamo parlando di Sara Sottil e Alessio Scherillo, coppia nata nel trono over. I due, poco tempo fa, hanno annunciato in studio di voler abbandonare il programma. Sembravano felicissimi, eppure la loro storia d’amore è terminata poco dopo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da alessioscherillo_official_fp (@alessioscherillo_official_fp)

Sara, sul suo account Instagram, ha commentato la fine della storia d’amore con Alessio: “Non è andata nel migliore dei modi. Qui mi stoppo e non voglio dire altro. Come dice lui siamo molto diversi. Io ho avuto il Covid-19 e non ci siamo visti per un periodo, anche se mi è stato vicino. Fatico ancora a parlare di questa storia, perchè mi fa ancora male. Ci ho creduto davvero, ci speravo. Continuo a volergli bene, non riesco a volerle male“.