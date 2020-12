La protagonista di questa foto è una celebre conduttrice, attrice e comica italiana: bellissima ieri come oggi, riuscite a riconoscerla?

In questa foto è ritratta una celebre conduttrice, oltre che comica e attrice: bellissima ieri come oggi, riuscite a capire di chi si tratta? Vi diamo qualche indizio. Nata a Giussano, classe 1976, ha fatto parte di un duo comico molto apprezzato. Ha preso parte ad una delle sit-com più innovative e divertenti ed ha prestato il volto a diversi spot pubblicitari. Ancora nulla? Di recente è la conduttrice di un programma amatissimo e pieno di “dolcezza”. Ha un compagno ed è la mamma meravigliosa di una splendida bambina. Dotata di un carattere vitale, allegro, sembra risplendere di luce propria. Allora, avete capito di chi si tratta? Ve lo riveliamo noi!

Bellissima ieri come oggi, ecco chi è la protagonista della foto

Stiamo parlando della straordinaria Katia Follesa! L’incredibile comica che ha spopolato a Zelig, ci ha fatti ridere a crepapelle a Buona la prima! e ha dimostrato tutto il suo talento nel ruolo di attrice e conduttrice. I programmi a cui ha preso parte sono numerosissimi. Al momento, è al timone di Cake Star- Pasticceria in sfida insieme all’affascinante Damiano Carrara, di cui si è parlato a lungo in merito alla misteriosa fidanzata. Katia Follesa è seguitissima sui social e il suo profilo Instagram conta oltre un milione di follower. Bellissima ieri come oggi, impossibile da negare. Occhioni azzurri, sorriso luminoso e lineamenti armoniosi: Katia Follesa è una donna piena di fascino che emana grande eleganza e femminilità. Nello scatto che vi abbiamo mostrato, pubblicato dalla stessa conduttrice, era appena ventenne.

E voi, avevate riconosciuto la celebre conduttrice nello scatto che vi abbiamo mostrato? Non trovate che non sia cambiata affatto e che il tempo sembra non essere trascorso?