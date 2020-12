All Together Now, chi è Eki: età, vero nome e curiosità sul finalista che ha incantato tutti con la sua voce e la sua energia.

Ci siamo! Siamo giunti al gran finale di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker. La trasmissione, alla sua terza edizione, è un vera e propria festa, dove la musica è la grandissima protagonista. E i finalisti di quest’anno sono davvero fortissimi: 7 concorrenti rimasti in gara, che si sfideranno per conquistare il primo premio di 50 mila euro. Tra di loro c’è anche lui, Eki, tra i favoriti alla vittoria. Sin dalla prima puntata, il concorrente ha stregato tutti con la sua voce e la sua energia: un vero animale da palcoscenico. Bravissimo nei brani in inglese, Eki ha dimostrato di essere eccellente anche lontano dalla sua “confort zone”, eseguendo pezzi in italiano molto lontani dal suo stile, come Tappeto di Fragole dei Modà. Ma conosciamo meglio il simpatico finalista della terza edizione di All Together Now!

All Together Now, chi è Eki: età, vero nome e curiosità sul finalista dello show di Canale 5

Tutti lo conosciamo come Eki, ma il suo vero nome è Kam Cahayadi. Ha 33 anni ed nato a Giacarta: il finalista di All Together Now è uno dei favoriti per la vittoria finale! Le sue esibizioni, infatti, hanno sempre convinto sia il muro che la giuria speciale, composta da J Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Da tempo ha lasciato la sua famiglia, composta da quattro sorelle ed un fratello, per trasferirsi a Milano e dedicarsi alla sua più grande passione, il canto. La scomparsa della mamma ha segnato molto la sua famiglia, che ha faticato a mantenersi, soprattutto dopo che il papà ha iniziato a soffrire di depressione. Una storia toccante, quella di Eki, che oggi è un artista di strada: spesso si esibisce davanti al Duomo di Milano, incantando i passanti.

Un passato difficile, quello di Eki, che però questa sera potrebbe realizzare un sogno. Quello di vincere la terza edizione di All Together Now, dove ha lasciato tutti senza fiato con le sue performance, dimostrando grandissimo talento e versatilità: da Heal the world a Fatti avanti amore, Eki ha conquistato tutti in ogni singola puntata. Lo farà anche questa sera, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Appuntamento su Canale 5, pronti a ballare?