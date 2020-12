Micol Olivieri, intervento al seno: su Instagram riprende ‘tutto’

Come annunciato una settimana fa su Instagram, l’ex attrice de ‘I Cesaroni’, Micol Olivieri, si è sottoposta all’intervento al seno.

E’ giunto il momento: Micol Olivieri ha annunciato con delle storie su Instagram di aver realizzato il suo sogno. Parliamo dell’intervento al seno di cui l’ex attrice de ‘I Cesaroni’ aveva dato notizia ai suoi follower una settimana fa sempre tramite social: “Già so, che solo per il fatto di averlo comunicato, riceverò tanti giudizi. Ma non importa. Io rimango la stessa di sempre, la stessa madre che si occupa dei figli giorno dopo giorno, la stessa donna che ha imparato ad amare anche i propri difetti e non parlo certo di quelli fisici, ma di quelli che contano nelle relazioni personali, la stessa donna che giorno dopo giorno impara molto dalla vita. Sono emozionata, confusa, preoccupata, però felice. Sento di meritarlo, di essermi fatta un regalo”, si legge nella didascalia alla foto. L’intervento è riuscito fortunatamente e Micol ha ripreso ogni fase della sua ‘avventura’ su Instagram.

Micol Olivieri, seno nuovo: su Instagram i momenti prima e dopo l’intervento

Micol Olivieri ieri aveva pubblicato varie storie in cui diceva che stava per dare inizio a questa sfida: ha confessato di essere stata più tesa nei giorni scorsi e di sentirsi molto felice per tutti i messaggi di supporto ricevuti. Anche nella stanza in cui ha alloggiato, l’attrice si è mostrata tranquilla così come durante la visita col chirurgo e sul letto operatorio. Perfino qualche minuto prima di essere anestetizzata Micol ha continuato a postare video in cui salutava serenamente i suoi fan. L’esito dell’intervento è stato positivo, la Olivieri ha rivelato di non sentire alcun dolore nonostante il naturale gonfiore e il fatto di non aver dormito tanto non potendo dormire a pancia in giù come invece è abituata.

Che dire, se questa è la scelta che rende felice la bravissima attrice ne siamo felici anche noi.

