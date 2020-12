La splendida Iva Zanicchi è una donna dotata di una forza e di un talento unici: ecco la straordinaria rivelazione che ha fatto, il retroscena sulla sua nascita vi lascerà senza parole.

Iva Zanicchi è una delle icone del panorama musicale, la sua voce potente e magnifica è riuscita a incantare il pubblico e la critica e ha regalato emozioni straordinarie. Bellissima dotata di un fascino e di un’eleganza che da sempre la contraddistinguono. Negli ultimi mesi si è ritrovata ad affrontare momenti difficili, come la lotta contro il Coronavirus e la perdita drammatica che l’ha segnata. Una donna dotata di una forza d’animo e di un’energia vitale che sembrano irradiarsi da ogni cosa che fa. C’è una rivelazione straordinaria sulla nascita di Iva Zanicchi, un retroscena davvero incredibile che vi lascerà senza parole. Scopriamo tutti i dettagli.

Iva Zanicchi, il retroscena straordinario sulla sua nascita

Classe 1940, originaria di Ligonchio: Iva Zanicchi è una delle artiste più talentuose che il panorama artistico ci ha regalato. Qualche anno fa ha pubblicato un libro sulla sua vita, intitolato “Nata di luna buona” in cui racconta molto di sé. Un incredibile retroscena, qualcosa di davvero straordinario, lo ha rivelato in merito alla sua nascita. La celebre cantante ha spiegato di essere nata “in modo molto rocambolesco”. Quel giorno c’era davvero moltissima neve e l’ostetrica si rifiutò di raggiungerla, convinta che la donna, madre già di due figlie, sarebbe riuscita da sola. La mamma di Iva Zanicchi, recatasi nella stalla per accudire una mucca, intenta a mungere, si è accorta di essere entrata in travaglio. Iva Zanicchi è nata così nella stalla. Un racconto davvero incredibile.

La celebre cantante ha aggiunto che la sua mamma l’ha poi avvolta in un foulard e ha chiamato i nonni paterni. Lo avreste mai immaginato?

