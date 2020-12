Su Instagram Chiara Ferragni e il marito Fedez chiedono a Leone il nome della sorellina: la risposta del piccolo è tutta da ridere.

E’ giunta ormai al sesto mese la seconda gravidanza di Chiara Ferragni: la fashion blogger più famosa d’Italia e conosciutissima anche all’estero, aveva confermato la notizia su Instagram dopo le varie voci che si erano rincorse per mesi sul fatto che lei e il marito Fedez stessero aspettando un altro bambino. “La nostra famiglia sta per ingrandirsi. Leone diventerà fratello maggiore”, aveva scritto la celebre influencer sotto una foto del primogenito che mostrava un’ecografia. Tempo dopo, con un look total pink aveva annunciato che si trattava di una femminuccia, dopo aver seminato vari indizi ‘rosa’ nelle immagini postate sul suo seguitissimo account. Proprio riguardo alla sorellina in arrivo, in queste ore il piccolo Leone è stato protagonista di un divertente siparietto con i suoi genitori. Vediamo di cosa si tratta.

Leone Lucia rivela a sorpresa il nome della sorellina

In una delle tante storie postate su Instagram dalla celebre coppia, appare Fedez che chiede al piccolo Leone qual è il nome della sorellina la cui nascita è prevista per il prossimo mese di marzo. Seduto sul divano tra la mamma e il papà, sorridente e dolcissimo come sempre, Leone ha risposto senza mezzi termini: “Peppino!”. La risposta decisa del bambino ha fatto scoppiare l’influencer e il rapper in una sonora risata e nei video successivi Leone ha detto che anche la sua mamma e il suo papà si chiamano semplicemente “Peppino”.

Siamo sicuri che il simpatico baby Ferragnez bellissimo e molto sveglio, sarà felicissimo quando nascerà la sorellina che sarà bella come lui e in gamba come i suoi genitori.

