La conduttrice Barbara D’Urso ha fatto un importante annuncio sui suoi canali social: ecco le parole della napoletana

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna conduce programmi di successo come Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. La conduttrice riesce ad ottenere sempre un numero di ascolti altissimo e ormai è divenuto un volto di punta della rete del Biscione. La D’Urso detiene, tra l’altro, anche il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. Da qualche anno, infine, è tornata al timone del Grande Fratello. La D’Urso è anche una delle conduttrici più seguite sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di due milioni di seguaci.

Barbara D’Urso, importante annuncio sui social

La D’Urso è sicuramente uno dei personaggi televisivi più importanti in Italia. La donna, di origini napoletane, conduce programmi di successo ed è il volto di punta dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Nei giorni scorsi, inoltre, si vociferava che fosse pronta a scendere in politica. La notizia ha suscitato un grosso clamore, provocando reazioni diverse. La D’Urso è stata costretta ad intervenire sui social, pubblicando alcune stories sul suo account Instagram. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha chiarito la sua posizione, dichiarando: “Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno per adesso. Continuo a fare televisione“.

L’intervista rilasciata da Barbara D’Urso al settimanale Oggi, dunque, è stata travisata. La conduttrice non scende in politica e non si candida a presidente della Regione Calabria, come aveva sostenuto qualche sito: “Non mi sarei mai permessa”. La D’Urso continua a fare televisione, lasciando la porta aperta alla politica, ma fra qualche anno. Adesso la sua priorità è il piccolo schermo e soprattutto i tre programmi che conduce contemporaneamente.