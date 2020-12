Tiziano Ferro a Verissimo: il clamoroso ‘dettaglio’ nell’intervista, ve ne eravate accorti? La Toffanin lo ha svelato solo alla fine.

Oggi, 19 dicembre 2020, è in onda una nuova, ricchissima, puntata di Verissimo. Una puntata in cui Silvia Toffanin ha intervistato tantissimi super ospiti. A partire da lui, Tiziano Ferro, uno dei cantanti più amati del nostro Paese. Un’intervista intensa, quella di Tiziano, che ha ripercorso i momenti più salienti della sua vita e della sua carriera, toccando temi delicati come la dipendenza dall’alcool e il bullismo subito in adolescenza. Un’intervista che nasconde un ‘segreto’: a svelarlo è stata Silvia Toffanin, quasi alla fine dello spazio dedicato al cantante. Un dettaglio davvero clamoroso, voi ve ne eravate accorti? Ecco di cosa si tratta!

Tiziano Ferro a Verissimo: il cantante è in studio ma…. c’è un segreto!

Tiziano Ferro è uno degli ospiti della puntata di oggi di Verissimo. A pochi mesi dai suoi 20 anni di carriera, il cantante si racconta a cuore aperto, emozionando il pubblico di Canale 5 e la stessa conduttrice. Che, a fine intervista, ha svelato un retroscena inaspettato sulla puntata! Qualcosa di cui non tutti si erano accorti, durante l’intervista. “Allora Tiziano, noi adesso dobbiamo svelare un piccolo segreto. Perché tu sei qui davanti a me, nello studio, ti vedo qui occhi negli occhi, stiamo facendo un’intervista molto profonda, siamo molto connessi. Però in realtà tu dove sei?”, con queste parole Silvia Toffanin svela il segreto! Tiziano, infatti, si trova negli Stati Uniti, in lockdown totale, e non può viaggiare. “Voi di Verissimo, avete avuto la generosità di organizzare una cosa fantastica per renderci il più vicini possibile!”, dichiara Tiziano. Che, dopo un secondo, è magicamente “scomparso” con uno schiocco di dita della Toffanin. Date un’occhiata:

Eh si! Un escamotage pazzesco quello utilizzato da Verissimo: Tiziano Ferro sembrava essere proprio lì, a pochi passi da Silvia. Insomma, un’intervista intensa, con un pizzico di “magia” all’interno. Al termine dello spazio dedicato a lui, Tiziano ha annunciato qualcosa di speciale per i suoi fan: a 20 anni dalla sua uscita, il cantante sta pensando ad una nuova versione del suo singolo Perdono. Noi non vediamo l’ora di ascoltarlo. E voi, avete seguito l’intervista di Tiziano Ferro? Vi eravate accorti del piccolo ‘dettaglio’ tecnologico?