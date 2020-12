Katie Holmes ritrova il sorriso dopo Tom Cruise: il fidanzato è italiano

Katie Holmes ritrova il sorriso dopo la fine della storia d’amore con Tom Cruise: il nuovo fidanzato è italiano

Katie Holmes, all’anagrafe Katherine Noelle Holmes, è un’attrice statunitense abbastanza nota. È figlia dell’avvocato Martin Joseph Holmes Sr. e di Kathleen Sarafyan. Ha tre sorelle e un fratello maggiore. Raggiunge il successo come attrice quando viene scelta come attrice protagonista della fortunata serie televisiva Dawson’s Creek nel ruolo di Joey Potter. Ha debuttato al cinema nel 1997 nel film Tempesta di ghiaccio. In seguito ha preso parte in diversi film tra cui Abandon – Misteriosi omicidi e soprattutto Batman Begins.

Katie Holmes, chi è il fidanzato italiano

Nel 2005 Katie Holmes ha iniziato una relazione con il celebre attore Tom Cruise. Il 18 aprile 2006 ha avuto una figlia con lui, Suri. La coppia si è sposata il 18 novembre 2006 in Italia, nel castello Odescalchi di Bracciano. La coppia si separa nel giugno del 2012. Dal 2013 al 2019 ha avuto una relazione con l’attore Jamie Foxx, mentre adesso ha ritrovato il sorriso accanto ad un italiano. L’attrice è stata vista con lo chef Emilio Vitolo, di origini (da parte del padre) italiane, in giro per New York City. Il cuoco lavora nel ristorante di suo padre, acquistato da Emilio Vitolo Senior all’inizio degli anni ’90. Emilio lavora anche come attore: sulla sua pagina iMDB compaiono crediti televisivi e cinematografici come i film The Birthday Cake e The Right to Live. Ha anche preso parte a un reality show sulla rete CMT nel 2013 chiamato Sweet Home Alabama. Tra loro c’è una bella differenza d’età: la Holmes, infatti, ha 41 anni, mentre lui 33.

Di recente, il fidanzato di Katie Holmes ha pubblicato uno scatto dolce su Instagram, scrivendo: “La persona più straordinaria, gentile e bella. Ogni volta che vedo il tuo viso, mi viene da sorridere. Buon compleanno. Ti amo!”.