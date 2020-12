Alfonso Signorini, messaggio ‘particolare’: è successo a poche ore dal GF Vip; ecco cosa è apparso sui social del conduttore.

Manca pochissimo ad una nuova, ricchissima, puntata del GF Vip 5. Una puntata in cui accadrà davvero di tutto, a partire dalla sorpresa per Tommaso Zorzi, che incontrerà la sua amata sorella Gaia. Ma non potranno mancare sorprese a tema natalizio! Mancano pochi giorni infatti al Natale, e i vipponi hanno preparato per il pubblico alcune tra le canzoni più famose dedicate a questa meravigliosa festa. Quello che non sanno, però, è che a cantare con loro ci saranno tanti super ospiti, tra cui Alberto Urso. Una serata davvero imperdibile e, a poche ore dall’inizio, anche Alfonso Signorini ha voluto invitare il pubblico a seguire la puntata. E lo ha fatto in un modo decisamente particolare. Ecco il messaggio del conduttore, apparso sui social poco prima della puntata di questa sera.

Alfonso Signorini, messaggio ‘particolare’: ecco lo studio del GF Vip pronto per la puntata di questa sera

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Anche lo studio è pronto e ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Il conduttore ha ‘spoilerato’ in anteprima parte dello studio, che si mostra in versione natalizia! Anche Alfonso si è mostrato in pieno clima natalizio, indossando un maglione rosso con un messaggio molto speciale. Guardate un po’:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Insomma questa sera il Natale sarà il grande protagonista della puntata. E, nei giorni scorsi, i vipponi hanno imparato i testi delle più belle canzoni natalizie, pronti per cantarli proprio durante la diretta di questa sera. Le emozioni saranno davvero tantissime! Non ci resta che attendere l’inizio della puntata, a partire dalle ore 21 e 30, su Canale 5! Pronti a vivere la magia del Natale in compagnia dei nostri vipponi preferiti?