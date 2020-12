Andrea Damante, che lavoro faceva prima del successo? Una foto lo rivela, non indovinereste mai

È uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. La sua love story con Giulia De Lellis ha appassionato milioni e milioni di fan. Si, parliamo proprio di Andrea Damante, il bel veronese che ha conquistato il cuore di tantissimi telespettatori. Dopo l’esperienza nella trasmissione di Canale 5, la fama di Andrea è cresciuta sempre di più, come il numero dei suoi followers su Instagram: ben 2,4 milioni di seguaci per l’ex tronista, che sui social è una vera e propria star. E da ormai un bel po’ di anni, Damante lavora come dj, riscuotendo un enorme successo. Ma forse non tutti sanno che, prima del successo, era un’altra l’occupazione del bel “Dama”. Curiosi di scoprire che lavoro faceva? A svelarlo è stato proprio lui, attraverso uno scatto pubblicato nelle sue stories. Diamo un’occhiata!

Andrea Damante, sapete che lavoro faceva prima del successo? Non immaginereste mai

Andrea Damante è uno dei personaggi più amati del momento. Dopo la fortunata esperienza a Uomini e Donne, dove ha conosciuto la sua ormai ex Giulia De Lellis, il bel veronese ha acquisito una grande popolarità: Andrea ha una vera e propria schiera di fan! Che lo seguono e lo sostengono assiduamente, soprattutto sui social, dove è solito postare foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa, su Instagram, Damante ha pubblicato una foto che non è passata affatto inosservata. Una foto risalente al 2005, che svela che mestiere faceva Andrea a quell’epoca! Oggi è un famoso dj, ma anni fa Andrea lavorava come metalmeccanico insieme al papà Maurizio. Ecco lo scatto condiviso con i fan:

Eh si, una versione davvero inedita quella di Damante che abbiamo potuto vedere oggi! Ma, come ha spiegato nella story successiva, Andrea ha ben presto abbandonato questa strada per dedicarsi alla sua vera passione, quella per la musica. Un retroscena che non conoscevano in tanti, questo sul bel Damante. E voi, cosa aspettate a seguire Andrea sui social? Il suo profilo Instagram è ricco di contenuti super interessanti! Non ve ne pentirete!