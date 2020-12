Anticipazioni Beautiful 22 dicembre: attimi di ansia e preoccupazione per l’intervento di Katie; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Una nuova puntata ricca di colpi di scena, quella di Beautiful in onda oggi, martedì 22 dicembre 2020. Finalmente, è giunto il momento tanto atteso per Katie, che si sottoporrà all’intervento che le salverà la vita. Tutta la famiglia Logan è grata al misterioso donatore del rene, ma nessuno sa che si tratta proprio di Flo. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di oggi!

Anticipazioni Beautiful 22 dicembre: tutto pronto per l’intervento di Katie, ma nessuno sa chi è il misterioso donatore

Tutto proprio per l’operazione che salverà la vita a Katie Logan, sorella di Brooke. Un’operazione possibile grazie ad un angelo anonimo, che donerà il suo rene alla Logan. Ma nessuno sa che l’angelo che tanto ringraziano è proprio Flo, la nipote che al momento è ai ferri corti con tutta la famiglia. Entrambe, quindi, entreranno in sala operatoria, non senza una grande paura. Katie, infatti, sa che l’operazione potrebbe non andare a buon fine, se il suo corpo dovesse rigettare l’organo; anche Flo è presa dall’angoscia. Nonostante sia determinata a fare questo gesto, teme che qualcosa possa non andare per il verso giusto. Insomma, attimi di angoscia e di paura, anche per i familiari. La famiglia Logan è in ansia per Katie, ma non mancano pensieri di riconoscenza nei confronti di chi ha donato l’organo. Cosa accadrà quando tutti scopriranno che si è trattata proprio di Flo? Secondo mamma Shauna, il gesto della figlia porterà ad una riappacificazione, ma si sa, a Beautiful i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ricordiamo che Flo è stata letteralmente scacciata dalla famiglia Logan per via delle ultime vicende di Thomas, di cui è stata “complice” suo malgrado, non rivelando la verità sull’identità della piccola Beth.

Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire tutte le novità dell’amatissima soap opera di Canale 5. Appuntamento alle 13 e 40 per una puntata davvero imperdibile!