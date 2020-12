Oggi, martedì 22 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al Sole: ecco le anticipazioni

Un posto al sole è la soap opera più longeva della televisione italiana. La serie è girata interamente a Napoli e intrattiene i telespettatori di Rai Tre dal 1996. La soap ogni sera fa registrare un buonissimo numero di ascolti. La serie tv si trova spesso in linea con gli eventi e le stagioni della realtà. In questi giorni, ad esempio, anche loro si stanno preparando al Natale, tra presepe e alberello. Scopriamo cosa succederà nella puntata di stasera, martedì 22 dicembre 2020.

Un posto al Sole, anticipazioni 22 dicembre 2020

Questa sera, martedì 22 dicembre, su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, soap opera girata a Napoli. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a colpi di scena e inaspettati ritorni, ma cosa succederà stasera? Niko, figlio adottivo di Giulia e Renato Poggi, sarà nuovamente al centro delle trame della soap opera. Il ragazzo, dopo la separazione avvenuta sull’altare con l’ex compagna Susanna, dovrà risolvere un altro annoso problema. Il suo migliore amico, nonché collega, Ugo ha deciso infatti di lasciare Napoli e trasferirsi a Milano insieme alla sua fidanzata. Il giovane avvocato vuole dunque lasciare lo studio Navarra ed ha chiesto a Niko di tornare. Il Poggi è ovviamente tentato, anche se accettare significa condividere nuovamente la quotidianità con la sua ex Susanna. Niko cercherà innanzitutto di far cambiare idea ad Ugo, invogliandolo a restare a Napoli. Il giovane Poggi ci riuscirà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

L’altro protagonista della puntata sarà ovviamente Roberto Ferri. L’abile stratega della serie televisiva ha teso una trappola a Marina Giordano e al suo compagno Fabrizio. Lo scopo di Ferri è quello di riprendersi i cantieri, giocando la carta del figlio, Filippo Sartori. Ferri, infatti, ha convinto l’uomo ad acquisire le quote dei cantieri e in cambio vuole nuovamente la maggioranza all’interno della società. Marina nel frattempo è distrutta e, come abbiamo visto ieri, tutta la sua carriera da amministratrice dei cantieri le sta passando davanti agli occhi. La donna non ha scelte: deve accettare la proposta di Roberto Ferri, ma attenzione alle sorprese.

Non mancheranno ovviamente gli altri protagonisti di Un posto al sole, come Guido, Mariella, Silvia, Alberto e i giovani Patrizio e Rossella.