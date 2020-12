Gf Vip, duro colpo di Stefania Orlando: la ‘vendetta’ è servita; ecco cosa è successo durante la puntata in onda ieri sera.

Una puntata ricchissima, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera, 21 dicembre 2020, su Canale 5. Una puntata in cui il protagonista assoluto è stato il Natale! Si è trattato infatti dell’ultimo appuntamento prima del 25 dicembre: la prossima puntata andrà in onda lunedì 28. Una diretta ricca di emozioni, a partire dai canti natalizia in compagnia dei super ospiti Arisa e Alberto Urso, al mitico balletto degli uomini della casa, vestiti da Babbo Natale per l’occasione. Insomma, una puntata imperdibile, durante la quale, però, non sono mancati attimi di tensione. Tra un canto natalizio e l’altro, ovviamente, il gioco è andato avanti. E, al momento delle temutissime nomination, ce n’è stata una in particolare ad aver attirato l’attenzione del pubblico. Parliamo della nomination di Stefania Orlando, che possiamo definire una vera e propria ‘vendetta’! Ecco cosa è accaduto.

Gf Vip, duro colpo di Stefania Orlando: la sua nomination non passa inosservata

Stefania Orlando è una delle protagonista assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ironica e pungente, la “queen”, come la chiamano i fan, si sta facendo conoscere per il suo carattere schietto: la concorrente non le manda a dire. E, anche durante le nomination di ieri, Stefania ha dimostrato la sua forte personalità. Avendo pescato il piramidale dallo sfondo nero, la conduttrice ha dovuto esprimere la nomination in modo palese, ovvero in salotto davanti a tutti. E Stefania non ha avuto dubbi: “Nomino Samantha. Ho avuto questo incontro con Samantha, quando non mi ha salvato dall’immunità ha detto “Largo ai giovani”. E io stasera dico la stessa cosa: largo ai giovani, e quindi nomino Samantha!”. Una nomination, quella di Stefania per la De Grenet, che ha lasciato il segno: il conduttore non ha trattenuto le risate, mentre Pupo ha espresso chiaramente il suo pensiero: “Sono queste le nomination che ci piacciono!”. Anche sui social, il video è diventato in poco tempo virale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)

Una nomination che, però, non è piaciuta affatto a Samantha, che non ha nascosto il suo disappunto. Anche perché la De Grenet è finita al televoto, insieme alla veterana Maria Teresa Ruta, a Giacomo Urtis e a Sonia Lorenzini. Tutto fa pensare che, nella casa, sta per nascere una nuova rivalità tutta al femminile: Stefania vs Samantha, siamo solo all’inizio? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata della tv.