Can Yaman e Luca Argentero insieme, splendida notizia: dove e quando

Can Yaman e Luca Argentero saranno insieme in un progetto tutto italiano: ecco dove succederà e soprattutto quando

Can Yaman è un attore turco divenuto famoso in Italia grazie al successo della serie televisiva Daydreamer – Le ali del sogno, andata in onda su Canale 5. L’attore presto tornerà in Italia con un progetto tutto italiano. Le belle notizie, però, non sono finite. Il turco, infatti, affiancherà un altro attore, stavolta italiano, anche lui amatissimo dalle donne. Stiamo parlando di Luca Argentero, celebre artista di recente protagonista con Doc – Nelle tue mani.

Can Yaman e Luca Argentero insieme in un progetto italiano

Arriva una splendida notizia per tutte le donne italiane: Can e Luca Argentero saranno presto protagonisti insieme in un progetto tutto italiano. L’attore turco lavorerà per la prima volta in Italia, al fianco del collega italiano, in un podcast radiofonico dedicato a Sandokan. Il progetto radiofonico dovrebbe poi dare vita a una fiction televisiva. L’annuncio arriva da Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide. Pare che Can dovrà interpretare Sandokan, mentre Argentero dovrebbe interpretare Yanez.

Il podcast radiofonico andrà in onda su RTL 102.5. Bernabei ha infatti annunciato una partnership con la prestigiosa radio italiana: “Can ha sposato il progetto. Non è stato facile“. Bernabei ha spiegato poi che l’idea sarebbe quella di portare questi progetti in televisione. Can e Argentero, dunque, potrebbero presto esordire insieme in una serie televisiva tutta italiana dedicata al personaggio di Sandokan. L’attore turco potrebbe ripercorrere la carriera di Kabir Bedi, anche lui divenuto famoso in Italia dopo aver interpretato il pirata gentiluomo della Malesia che si batte contro il colonialismo inglese, protagonista di diversi romanzi d’avventura dello scrittore Emilio Salgari.