GF VIP, Natalia Paragoni ha commentato l’accaduto sul suo profilo Instagram: la fidanzata di Andrea Zelletta è sconvolta, ecco cosa è successo.

Ieri sera, 21 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, quella che precede le festività natalizie. E’ stata una serata ricca di sorprese per i Vipponi che non solo hanno cantato le canzoni natalizie insieme ad Arisa ed Alberto Urso ma hanno ricevuto tanti messaggi d’amore da parte dei loro cari. E’ andata in onda una clip in cui tutti i parenti hanno inviato video messaggi di auguri: lacrime e gioia hanno riempito il cuore di tutti i concorrenti. Qualcuno però è rimasto deluso? Nelle ultime ore è spuntata una Instagram stories inaspettata. Ecco di che si tratta.

GF VIP, Natalia Paragoni: “Non ho parole”, è accaduto subito dopo la puntata

Ieri sera, 21 dicembre, è stata una puntata ricca di emozioni e di commozione. I Vipponi a pochissimi giorni dal Natale hanno ricevuto tantissime sorprese dal reality. Prima della diretta hanno scritto lettere e confezionato regali per i loro cari in vista del Natale e ieri sera in puntata hanno ricevuto gli auguri dai loro parenti. E’ stato un momento commovente per tutti: qualcuno però è rimasto deluso? A quanto pare sì. Parliamo di Natalia Paragoni, la dolce metà di Andrea Zelletta. Nelle sue IG story, la compagna del concorrente ha scritto: “Non ho più parole”. A cosa si riferisce la giovane? Forse perchè non era presente nel video di auguri di Natale per il suo fidanzato? Non conosciamo il motivo ma qualcosa deve averla fatta dispiacere.

Ricordiamo che Andrea ha deciso di fare un regalo davvero emozionante alla sua dolce metà. Nella lettera scritta per la sua Natalia ha usato parole incredibili: “Amore mio non avrei mai immaginato di trascorrere il Natale ed il giorno del tuo compleanno lontano da te. In me è cresciuta la voglia di paternità e di vederti un giorno come la madre dei miei figli”.