Vi raccontiamo di Pina Turco, la splendida attrice napoletana presente nel cast di Natale in Casa Cupiello: ecco tutto su lei.

Il classico di Eduardo De Filippo torna in una nuova versione, su Rai Uno: parliamo di ‘Natale in Casa Cupiello’ firmato da Edoardo De Angelis e tratta dall’opera di Eduardo de Filippo. Con Sergio Castellitto e Pina Turco si farà un tuffo nel passato: il film regala l’atmosfera familiare di un grandissimo film, un classico del teatro e del cinema. Qui però vi parliamo dell’attrice protagonista scelta per la nuova versione di Natale in Casa Cupiello: Pina Turco. Abbiamo già visto la bellissima attrice italiana recitare in una famosissima serie televisiva: l’avete riconosciuta? Vi sveliamo tutto sulla giovane che interpreta Ninuccia in Natale in Casa Cupiello.

Pina Turco, l’attrice di Natale in Casa Cupiello: età, Gomorra e chi è suo marito

Pina Turco è nata il 5 agosto del 1984 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Dopo la laurea alla Sapienza di Roma, ha frequentato la scuola di teatro Enzo Garinei: sapete quando è entrata nel mondo della tv? Ha interpretato Maddalena De Luca nella famosissima soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole. Nel 2014 ha interpretato un’incredibile Deborah in Gomorra – La serie di Stefano Sollima. La moglie di Ciro l’Immortale muore proprio per mano del marito: la sua interpretazione ha confermato il suo enorme talento. E’ entrata a far parte del cast del film La Parrucchiera e del Il Vizio della speranza. E’ stata poi protagonista, insieme a Vittoria Puccini, di La compagnia del cigno. Nonostante il lockdown, Pina Turno ha recitato in Fortuna con Valeria Golino.

Incantevole donna con una bravura incredibile nella sua professione: sapete con chi è sposata? Dal maggio 2017 è la moglie di Edoardo De Angelis, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Si sono sposati in una cerimonia privata a Castel Volturno e nel luglio 2017 è nato il loro primogenito, Giorgio.