Pierpaolo Pretelli ripensa ad Ariadna Romero nella casa del GF VIP: arriva la risposta dell’ex compagna, brutto colpo per l’ex velino

Pierpaolo Pretelli è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia nella casa ha preso una cotta per Elisabetta Gregoraci. Il sentimento, però, non è stato ricambiato da parte della showgirl calabrese. La donna ha ammesso di pensare ad un altro uomo fuori dalla casa del GF VIP. Dopo l’abbandono della Gregoraci, Pretelli si è buttato su Giulia Salemi. Negli ultimi giorni però, dopo la sorpresa dell’ex compagna Ariadna Romero, Pretelli è entrato in crisi, ripensando anche alla donna con la quale ha avuto un figlio.

GF VIP 5, Ariadna Romero risponde a Pierpaolo Pretelli

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che ha ripercorso la settimana travagliata di Pierpaolo Pretelli. L’inquilino della casa più spiata d’Italia è molto confuso. Da una parte il suo passato, Ariadna Romero, la donna con la quale ha avuto un figlio; dall’altra il suo presente, diviso tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. L’uomo, però, sembra provare ancora delle forti sensazioni per l’ex compagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Ariadna Romero, dopo la puntata di ieri sera, ha deciso di intervenire, rispondendo al suo ex compagno Pierpaolo Pretelli. Le parole della modella suonano come una sconfitta per l’ex velino di Striscia la Notizia. La Romero ha infatti dichiarato: “Non mi ama, è solo confuso“. Evidentemente l’ex compagna, che conosce bene Pretelli, ha capito il suo stato confusionario. Pierpaolo sembra aver preso una cotta per la Gregoraci, ma nello stesso tempo dice di avere un blocco con le donne causato dalle sue relazioni passate.