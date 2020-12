In questa foto era soltanto un bambino, oggi è un amatissimo attore della serie Il paradiso delle signore: avete capito di chi si tratta?

Una foto dolcissima apparsa sul suo profilo instagram che ha subito incantato i tantissimi follower che lo seguono. Un modo per tornare con la mente al tempo passato, e ricordare momenti meravigliosi. Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano pubblicare sui propri social immagini di quando erano bambini o in fase adolescenziale, con tanto di didascalia. Come abbiamo già rivelato, il bambino in questa foto è oggi divenuto un grandissimo attore, presente nella seguitissima serie televisiva Il Paradiso delle signore. In passato l’abbiamo visto in Squadra Antimafia 7, fino ad arrivare ad entrare nel cast di due importanti fiction Il commissario Rex 7 e Un medico in famiglia. Avete capito adesso di chi si tratta? E’ proprio lui!

Qui è soltanto un tenerissimo bambino, oggi è divenuto un importante attore della serie Il Paradiso delle signore

E’ l’amatissimo attore della seguitissima serie televisiva Il paradiso delle signore, che da anni riscontra un successo incredibile. La fama è dovuta ovviamente non solo alla trama, che continua ad appassionare i telespettatori, ma anche all’eccellente bravura degli interpreti presenti. Come abbiamo già annunciato, il bambino in questa foto è uno degli attori di questa passionale serie. Il suo ruolo è quello di Salvatore Amato, un giovane arrivato a Milano dalla Sicilia che fa fatica a stare al passo con i tempi. E adesso, avete capito di chi si tratta? Beh, proprio di lui, stiamo parlando del bellissimo Emanuel Caserio. Artista dall’incredibile talento, ha già, nonostante la giovane età, una lunga carriera alle spalle. Ha interpretato diversi ruoli in Squadra Antimafia 7, Il commissario Rex 7, Un medico in famiglia, fino ad arrivare al cinema, con I ponti di Sarajevo, film presentato anche al Festival di Cannes nel 2014. Non si sa molto della sua vita privata, ma più volte Emanuel ha dichiarato di essere un ragazzo simpatico e timido: “Non sono un leone, semmai un tigrotto”, facendo riferimento al suo rapporto con le donne.

L’amatissimo e bellissimo attore ha pubblicato lo scatto che abbiamo mostrato in precedenza in cui appare da bambino, sul suo profilo instagram, con una dolce didascalia: “Da piccolo facevo sempre la linguaccia. Ad oggi la faccio quando mi ritrovo di fronte ai bulli, ai prepotenti e ai superficiali.. e tu, di fronte a chi fai la linguaccia?”. Il suo post ha conquistato in poco tempo tantissimi like, e molti sono stati i messaggi ricevuti dai follower, tutti apprezzamenti per il bellissimo scatto!

