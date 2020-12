GF VIP, avete mai visto la concorrente da piccola? In questa fotografia aveva pochi mesi di vita…La riconoscete?

E’ una delle concorrenti più chiacchierate al momento: ha preso parte al reality nel giorno d’inizio, insieme ai suoi altri compagni d’avventura. Viso angelico, dolcezza da vendere ed un passato alle spalle davvero difficile. Avete capito di chi stiamo parlando? Di Rosalinda Cannavò, l’attrice che grazie al reality è riuscita a lasciarsi alle spalle i ricordi brutti che l’hanno segnata. Ad inizio reality ha fatto parlare molto di sé per lo scontro con Massimiliano Morra, anche lui tra i concorrenti del reality. Rosalinda, in arte Adua, è molto legata alla sua famiglia. Nell’ultima puntata in diretta andata in onda su Canale 5 i Vipponi hanno ricevuto gli auguri di Natale dai parte dei propri cari: la giovanissima attrice si è commossa nel ricevere il videomessaggio dai suoi parenti. Avete mai visto Adua da piccina? Guardate questo scatto del passato!

GF VIP, spunta uno scatto del passato: riconoscete la concorrente da bambina?

Avete mai visto Rosalinda Cannavò da piccola? Bellissima come sempre, in questa fotografia inedita presente sul suo canale Instagram è davvero perfetta. La concorrente del Grande Fratello VIP quando ha pubblicato questa fotografia ha ironizzato nella didascalia sul suo ‘sguardo’. “Sguardo assassino sin da bambina #nikitainside” è la didascalia del post pubblicato due anni fa dalla gieffina.

Rosalinda nella Casa del GF VIP ha stretto un rapporto d’amicizia molto forte con Dayane Mello. Le due hanno condiviso l’avventura insieme ma negli ultimi giorni la modella brasiliana è finita al centro delle polemiche per alcune frasi rivolte all’amica. Non sarà questo episodio a rovinare tutto ovviamente, le due gieffine sono legate da un rapporto davvero unico e speciale.