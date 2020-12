In una sua intervista a Verissimo, Barbara Palombelli si è lasciata andare al racconto di un vero e proprio dramma: la dolorosa confessione.

È la vera e propria regina della televisione, Barbara Palombelli. In onda tutti i giorni con Forum, programma famosissimo dei canali Mediaset, la conduttrice televisiva, radiofonica e giornalista decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, sia chiaro, non si limita soltanto alla sfera professionale e, quindi, lavorativa, ma che si estende anche alla sfera sentimentale. Felicemente sposata con Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, e madre di ben quattro figli, la simpaticissima Palombelli vanta, senza alcun dubbio, di una vita privata molto impegnativa. In pochissimi, però, sanno che, nel suo passato, Barbara ha vissuto un vero e proprio momento drammatico. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. In una sua recente intervista a ‘Verissimo’, datata 2019, l’attuale colonna portante di ‘Forum’ e di ‘Stasera Italia’, molto probabilmente per la prima volta, non ha potuto fare a meno di raccontare il suo dramma. Una vera e propria dolorosa confessione, c’è da ammetterlo. E che, come dicevamo precedentemente, ha voluto raccontare per la prima volta in assoluto. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insiene.

Barbara Palombelli, incredibile dramma: l’ha raccontato solo adesso

Dinanzi al cospetto di Silvia Toffanin nel corso di una sua ospitata a ‘Verissimo’, la famosissima Barbara Palombelli non ha potuto affatto fare a meno di esimersi dal raccontare un vero e proprio dramma. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, l’attuale colonna portante di ‘Forum’ e di ‘Stasera Italia’ si è lasciata andare ad una vera e propria dolorosa confessione. Sappiamo benissimo che, esattamente dal 1982, è felicemente sposata con Francesco Rutelli. E che, poi, è diventata madre di quattro splendidi bambini. Di cui, come sappiamo benissimo, gli ultimi tre sono adottati. Ecco, ma perché Barbara Palombelli ha deciso di passare all’adozione? A rivelare ogni cosa è stata proprio la diretta interessata a Silvia Toffanin. ‘Il percorso è nato in famiglia. Perché un cugino di mia mamma ha adottato quattro figli pur avendo una figlia della mia età, Fabiola’, ha iniziato a dire la moglie di Francesco Rutelli alla padrona di casa. Svelando, quindi, che il percorso dell’adozione è avvenuto in modo del tutto naturale. Ma non è affatto finita qui. Perché, subito dopo, la Palombelli ha continuato a dire: ‘Avrei voluto anche più figli ‘naturali’, anche se è una distinzione brutta, ma non sono venuta. Ne ho persi vari’. Ebbene si, avete letto proprio bene. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, la colonna portante di ‘Forum’ ha raccontato di aver subito diverse gravidanze interrotte.

Insomma, un vero e proprio dramma. Ma voi ne eravate a conoscenza?