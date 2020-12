Cesare Bocci è un attore famosissimo ed apprezzatissimo, ma sapete chi è la sua partner Daniela Spada? Età e dov’è nata.

Cesare Bocci, lo sappiamo benissimo, è uno degli attori più amati ed apprezzati. Colonna portanti di numerosi film e serie televisiva, il sessantatreenne marchigiana decanta di un successo davvero clamoroso. D’altra parte, però, si sa benissimo: dietro ad un grande uomo si nasconde sempre una grande donna. E questo, ad esempio, è proprio il caso di Cesare Bocci. In coppia con Daniela Spada felicemente dal 1993 e padre della bellissima Mia Bocci, l’attore vanta di una vita sentimentale ricca di amore e di felicità. Ecco, ma chi è esattamente la sua bellissima consorte? Sappiamo benissimo che, purtroppo, la coppia non ha attraversato un momento molto facile. E che, nonostante adesso sia soltanto un brutto ricordo, hanno vissuto dei mesi davvero complicati. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi è esattamente Daniela Spada? Chi è quella donna che, nel lontano 1993, ha fatto letteralmente perdere la testa all’attore marchigiano? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme quanti anni ha ed esattamente dov’è nata la moglie di Cesare Bocci.

Daniela Spada: chi è, l’età e dov’è nata la compagna di Cesare Bocci

In una loro recente intervista a Domenica In con Mara Venier, Cesare Bocci e la sua compagna Daniela Spada non soltanto hanno raccontato di quel momento drammatico vissuto qualche mese dopo la nascita della loro primogenita, ma hanno anche raccontato l’inizio del loro amore. Era esattamente il 1993 quando Cesare Bocci, su richiesta di un suo amico, è andato a citofonare la bella Daniela. E, da quel momento, se ne è perdutamente innamorato. Subito, come raccontato dai diretti interessati, hanno deciso di andare vivere insieme. E, dopo ben sette anni, hanno messo su famiglia con l’arrivo della piccola Mia. Ecco, ma chi è esattamente Daniela Spada? Chi è questa donna che, come specificato da Bocci in una sua intervista a ‘Verissimo’, ha una forza straordinaria? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Non sappiamo, infatti, la sua data di nascita. Anche se, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia cinquantasei anni. E dove sia nata esattamente. Le uniche cose che sappiamo, da quanto si legge sul web, è che inizialmente abbia lavorato come graphic designer. Ma che poi, per alcuni motivi, abbia abbandonato. E che, attualmente, si stia dedicando completamente alla sua passione: la cucina. Tanto da aprire, nel 2014, una vera e propria scuola di cucina.

Non è affatto finita qui. Dopo il momento drammatico dell’ictus di cui vi abbiamo parlato precedentemente, Daniela Spada ha vissuto un altro momento terribile. Come raccontato da Cesare Bocci a ‘Verissimo’, infatti, sembrerebbe che, dopo quel terribile 1 Aprile 2000, a sua moglie le sia stato diagnosticato un tumore al seno. ‘Sei anni fa, quando aveva recuperato parecchio, le è stato diagnosticato un tumore al seno, che ha dovuto essere operato’, ha raccontato l’attore.