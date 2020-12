Nella galleria del cellulare di Giulia De Lellis a sorpresa spunta una foto: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sui social network. Il suo successo inizia quando partecipa a Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi, nelle vesti di corteggiatrice. La De Lellis riesce a conquistare il cuore del tronista, Andrea Damante, uscendo con lui dal programma. La loro storia ha fatto appassionare migliaia e migliaia di italiani. Non c’è stato, però, il lieto fine: dopo lunghi tira e molla, infatti, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Oggi tra i due c’è un bel legame di amicizia e insieme condividono un piccolo cagnolino di nome Tommaso.

Giulia De Lellis, spunta una foto a sorpresa dalla galleria

La De Lellis, solo su Instagram, è seguita da oltre quattro milioni e mezzo di seguaci. Un vero e proprio esercito, chiamato Le bimbe di Giulia De Lellis, che segue la modella e influencer in ogni momento della giornata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tiene sempre aggiornati i propri fan attraverso le stories del popolare social network. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una serie di foto in base alle richieste che le venivano fatte.

A sorpresa, dalla galleria del cellulare, è spuntata una foto con il suo ex fidanzato. Non stiamo parlando di Andrea Damante, né di Andrea Iannone, bensì di uno dei suoi primi fidanzati. Giulia De Lellis, infatti, nella foto stava festeggiando il suo diciottesimo compleanno. Lo scatto, spuntato a sorpresa dalla galleria, avrà sicuramente incuriosito i fan: come mai la De Lellis ha salvato una foto con il suo primo fidanzato sul cellulare? La modella ed influencer oggi sembra aver riconquistato il sorriso accanto a Carlo Beretta, figlio di una nota famiglia italiana produttrice di armi da fuoco.