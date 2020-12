Moreno sarà uno dei cantanti che si esibiranno sul palco del Concerto di Natale 2020, ma vi ricordate dove l’abbiamo già visto in tv?

Il momento tanto atteso di quest’anno è arrivato. Questa sera, Mercoledì 24 Dicembre, andrà in onda il tanto famoso ‘Concerto di Natale 2020’. Condotto da Federica Panicucci, la colonna portante di ‘Mattino Cinque’ si appresta a far trascorrere al suo pubblico italiano una serata davvero indimenticabile. All’insegna, quindi, della buona musica e di vere e proprie emozioni, tutti noi ci apprestiamo a vivere la sera della Vigilia in modo completamente diverso dal solito. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, a rendere le ore serali davvero speciali ci sarà una squadra di cantanti davvero speciali. Non soltanto, quindi, il fior fiore della musica italiana, ma anche di quelle internazionale. Tra questi, è spuntato anche il nome di Moreno. Si, avete letto proprio bene. Se, infatti, pensate che il suo nome non sia affatto ‘sconosciuto’, avete pienamente ragione. Ecco, ma dove abbiamo già visto in tv Moreno? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Dove abbiamo già visto in tv Moreno? Impossibile dimenticare quel momento

Come dicevamo precedentemente quindi, Moreno sarà uno dei cantanti che si esibirà questa sera. Ebbene. Se pensate, però, che il suo nome non è affatto nuovo alle vostre orecchie, avete pienamente ragione. Quella di questa sera, infatti, non sarà affatto la prima apparizione televisiva del giovane Moreno. Oltre ad essere, infatti, molto apprezzato e seguito nel suo mondo artistico, il rapper ha preso parte anche ad un famosissimo programma. Che, in qualche modo, ha pienamente caratterizzato la sua scalata verso il successo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? In quale programma tv, quindi, abbiamo già visto Moreno? Siete curiosi di saperlo? Beh, se vi dicessimo Amici? Si, avete letto proprio bene. Era esattamente l’edizione dell’anno 2012/2013 quando, per la prima volta in assoluto, un rapper partecipava al famoso talent di Maria De Filippi. Ed, addirittura, riusciva anche a vincerlo. Con la sua maestria, bravura ed immensa preparazione, Moreno, all’epoca davvero giovanissimo, ha conquistato davvero tutti. Non è un caso, infatti, se da quel momento sono passati ben sette anni ed, ancora adesso, il rapper decanta di un successo davvero clamoroso.

Era esattamente il 1 Giugno del 2013 quando Moreno, al ‘ballottaggio’ con Greta Manuzi, si è aggiudicato la vittoria ad Amici. Da quel momento, il suo successo è aumentato incredibilmente. Non soltanto, qualche anno dopo, è ritornato nel medesimo reality in qualità di direttore artistico. Ma ha anche avuto la possibilità di duettare con grandissimi artisti del panorama musicale nostrano ed, ovviamente, dimostrare su diversi palchi più che importanti, tra cui quello di Sanremo, la sua bravura.

