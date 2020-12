GF Vip, caos in casa: il regalo di Natalia per Andrea lascia tutti senza parole; quale significato si nasconde dietro a quel gesto?

Un Natale movimentato, quello nella casa del Grande Fratello Vip. Questo pomeriggio, i vipponi si sono riuniti in salotto, per scartare i regali che hanno inviato nella casa i loro cari. Un momento di gioia ed emozione per tutti, ma qualcosa è andato storto. È successo quando è arrivato il turno di Andrea Zelletta, al quale è arrivato un regalo da parte della sua fidanzata Natalia Paragoni. Un regalo che, però, ha creato un vero e proprio caos: il concorrente non sembra aver gradito molto la “sorpresa” ricevuta e, insieme al resto dei vip, si chiede cosa si nasconde dietro al gesto della sua fidanzata. Scopriamo cosa è accaduto pochi minuti fa.

GF Vip, caos in casa: cosa si nasconde dietro al regalo di Natalia per Andrea?

Un regalo decisamente ambiguo, quello ricevuto da Andrea Zelletta nella casa del GF Vip. n occasione del Natale, i concorrenti hanno scartato i doni inviati dai propri cari, ma il regalo di Natalia per Andrea ha letteralmente spiazzato tutti. Il concorrente ha ricevuto alcuni oggetti, chiusi nel pacchetto dell’anello regalato proprio da Andrea a Natalia. Cosa conteneva il pacco? Un profumo, che secondo Andrea non è di Natalia, un elastico per capelli, e un biglietto molto freddo e ambiguo. Un biglietto mandato dalla “tua ragazza”, con la parole “ragazza” sottolineata: un dettaglio che, secondo qualcuno in casa, potrebbe indicare che si voleva far riferimento da un’altra persona…Date un’occhiata alla scena, diventata in poco tempo virale sui social:

se è uno scherzo mia cara natyparagoni non fa ridere🥱 #gfvip pic.twitter.com/xVr4HzbD7s — reina ⁷☆彡 55% (@jenniegng) December 25, 2020

Un regalo davvero inaspettato, che ha mandato in confusione Andrea. Il concorrente sostiene che il profumo non sia di Natalia e in casa sono nate le prime ipotesi: che Natalia possa aver scoperto qualcosa su Andrea ad un’altra ragazza? L’ipotesi più accreditata, però, è quella di uno scherzo: Tommaso ha anche pensato da una vendetta per Andrea, dopo lo scherzo fatto da lui a Natalia con la complicità de Le Iene. In ogni caso, anche se fosse uno scherzo, nessuno in casa sembra averlo gradito, essendo questo un Natale particolare per tutti loro, lontani dalle proprie famiglie. Anche su Twitter, i telespettatori hanno commentando la scena, definendo di cattivo gusto il gesto di Natalia. Date un’occhiata:

Ma cosa si nasconde davvero dietro il regalo della Paragoni? È uno scherzo o l’e corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto comunicare qualcosa al suo fidanzato? Non ci resta che attendere le prossime news!