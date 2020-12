Il talentuoso Claudio Bisio è un personaggio amatissimo del panorama artistico e c’è un retroscena inaspettato del suo passato che vi lascerà senza parole: un ‘impegno’ di cui non sapete e che vi lascerà senza parole.

Claudio Bisio è uno degli attori, conduttori e showman più talentuosi e apprezzati dal pubblico. Dotato di una simpatia straordinaria e di una grande capacità di empatia, riesce sempre a regalare emozioni incredibili e profonde. Nato a Novi Ligure, ma cresciuto a Milano, Claudio Bisio ha dimostrato il suo grande talento fin da giovanissimo. Dedicatosi agli studi artistici, si è infatti diplomato alla Civica scuola d’arte drammatica al Piccolo Teatro di Milano. C’è, però, un retroscena sulla vita di Claudio Bisio, che riguarda proprio questi primissimi anni: un ‘impegno’ inaspettato che vi sorprenderà e di cui probabilmente non sapete. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Claudio Bisio, inaspettato retroscena: l’impegno di cui non sapete

Il celebre attore è senza dubbio un personaggio dotato di un talento straordinario. Amatissimo dal pubblico e seguito sui social da oltre duecentomila follower, Claudio Bisio è senza dubbio un artista dalle doti incredibili e varie. La sua carriera conta innumerevoli interpretazioni e meritatissimi successi. C’è però un retroscena particolare sulla vita del celebre attore di cui probabilmente non sapete e che vi lascerà senza parole. Quello che molti non immaginano, infatti, è che Claudio Bisio è stato impegnato in politica. Intorno agli anni settanta, infatti, mentre era una studente, ha fatto parte come attivista di “Avanguardia operaia”. Per un periodo l’artista si è cimentato sia nella sua passione per la recitazione sia nel suo impegno politico. Un retroscena davvero inaspettato, che ha lasciato i fan senza parole.

E voi, avreste mai immaginato che il celebre Claudio Bisio potesse essersi dedicato, per un periodo, alla politica?