Occhi meravigliosi e inconfondibili, riuscite a riconoscere il celebre e bellissimo attore in questo splendido bambino?

I suoi occhi magnifici sono davvero inconfondibili e hanno fatto innamorare il pubblico: riuscite a riconoscere il celebre attore in questo bellissimo bambino? Di recente si è molto parlato di lui per la sua nuova e appassionata storia d’amore con un personaggio di spicco della politica italiana. Il protagonista di questo scatto è originario di Roma e, oltre ad essere stato un modello, è diventato noto al pubblico con la sua interpretazione in una fiction molto amata. Oggi, è uno degli attori più talentuosi e apprezzati del panorama artistico ed ha anche partecipato, come concorrente, ad un famoso talent show. Allora, avete capito di chi si tratta? La somiglianza è davvero straordinaria.

Chi è questo bellissimo bambino, oggi attore famosissimo

Dotato di un fascino e di un’eleganza davvero straordinari, il protagonista della foto che vi abbiamo mostrato è il celebre Giulio Berruti! Del resto, osservando i suoi magnifici occhi non si può fare a meno di pensare allo sguardo che ha conquistato milioni di fan. L’artista, diventato noto al pubblico con la sua interpretazione di Andrea in La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa è un attore talentuoso e capace di calarsi in ruoli di genere complessità diversi. Qualche anno fa lo abbiamo ammirato anche nelle vesti di ballerino, quando ha partecipato all’acclamato talent Dance Dance Dance! Di recente, si è molto parlato di lui per la relazione con Maria Elena Boschi, nota politica italiana. Proprio l’attore ha rivelato, ospite di Verissimo, alcuni dettagli sulla loro storia.

Il tempo per Giulio Berruti sembra non essere trascorso, non trovate anche voi? Avevate riconosciuto l’attore nell’elegantissimo bimbo della foto?

