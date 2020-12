In questo articolo vi parliamo dei Me contro Te, i due famosi youtuber fidanzati: sapete quanto guadagnano?

I Me contro Te sono tra i youtuber e influencer più amati in Italia. La coppia spopola soprattutto tra i giovanissimi. Il loro pubblico, infatti, è formato per la maggior parte da bambini che amano le loro creazioni. I loro video, pubblicati generalmente su YouTube, raggiungono milioni e milioni di visualizzazioni. Anche i brani, come Princesa o Signor S, sono famosissimi. Di seguito vi parliamo meglio dei due youtuber e vi diciamo quanto guadagnano.

Chi sono i Me contro Te

All’anagrafe i Me contro Te rispondono al nome di Luigi Calagna e Sofia Scalia. Per il loro pubblico, infatti, sono anche conosciuti come Luì e Sofì. I due giovani sono uniti per la passione dei video ed hanno aperto il canale YouTube nel 2014. Ad oggi, i youtuber contano circa cinque milioni di iscritti e i loro video sono sempre virali.

Entrambi sono nati a Palermo: Luì il 6 dicembre del 1992, mentre Sofì il 14 gennaio del 1997. I due, oltre ad essere uniti dalla passione per i video, sono uniti anche nella vita privata: Luì e Sofì, infatti, sono una coppia anche nella realtà.

Hanno iniziato a fare video un po’ per caso, iniziando con un breve filmato dedicato alla cosiddetta Maze Runner Challenge. Da allora non si sono più fermati, trasformando un hobby in un vero e proprio lavoro.

La coppia è approdata anche al cinema, totalizzando con il film uno dei maggiori incassi del 2020.

Quanto guadagnano?

I due sono tra i personaggi più famosi del celebre Tubo. La popolarità ovviamente si misura anche dal punto di vista economico. I loro video raggiungono sempre più di un milione di visualizzazioni e questo ovviamente significa un guadagno sicuro almeno sul proprio canale. Il film uscito quest’anno, invece, ha incassato ben 8 milioni di euro. La coppia, inoltre, detiene un merchandising molto popolare tra bambini e adolescenti.

Il fatturato attivo, secondo i dati economici trapelati da diverse fonti ufficiali, ammonta a quasi tre milioni di euro quelli guadagnati solo nel 2018, per un guadagno netto di 1,7 milioni. I dati provengono dalla Me contro Te Srl, società amministrata proprio dai due giovani e con cui fatturano e gestiscono i guadagni della loro attività.