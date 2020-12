Attore di un’amatissima serie tv diventa papà: il dolce annuncio

Un attore di un’amatissima serie tv è diventato papà: l’uomo ha pubblicato il dolce annuncio sui suoi canali social

Un famoso attore di una serie tv molto amata, soprattutto dai più giovani, è appena diventato papà. La compagna dell’artista ha dato il lieto annuncio con un post sui suoi canali social. La notizia ha rallegrato i suoi fan, che gli hanno fatto gli auguri. Di seguito vi raccontiamo di chi si tratta e vi riportiamo le sue parole.

Attore di una serie tv diventa papà: l’annuncio

Francesco Centorame, personaggio dell’amatissima serie tv Skam, famosa soprattutto tra i giovani, è diventato papà per la prima volta. La compagna, Valentina Salvagno, ha dato il lieto annuncio con un post su Instagram, scrivendo: “Il regalo più grande“. L’attore di Skam, nei mesi scorsi, aveva pubblicato alcune foto insieme alla compagna con il pancione. Adesso possiamo affermare con certezza che l’uomo è diventato papà per la prima volta, anche se non sappiamo se di una femminuccia o di un maschietto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Salvagno (@valentina_salvagno)

Chi è Francesco Centorame?

Francesco Centorame è un attore divenuto famoso grazie alla serie tv SKAM Italia, dove ha interpretato Elia Santini. L’artista è nato nel 1996 a Pescara e ‘da grande’ si è trasferito a Roma per intraprendere la sua carriera nel mondo della recitazione. I fan della serie prodotta da Netflix sperano di rivederlo nuovamente nella quinta stagione. La compagna, invece, ha partecipato a Uomini e Donne nel 2015 nelle vesti di corteggiatrice di Lucas Peracchi. Ha 31 anni, è originaria di Venezia, e anche lei per lavoro si è trasferita a Roma. È insegnante di italiano e di inglese e pare che dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi abbia deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo.

I due hanno ufficializzato la relazione alcuni mesi fa ed hanno scelto di vivere il loro amore lontano dai riflettori.