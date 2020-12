Avete mai visto la moglie dell’amatissimo attore romano Ricky Memphis? Scopriamo insieme età, carriera e molto altro su Alessia Cerasaro.

La maggior parte di noi ha imparato a conoscerlo ed amarlo guardando le puntate di Distretto di Polizia, fiction di Canale 5 del cui cast fece parte dal 2000 per 6 stagioni, ma la sua carriera artistica inizia molto prima. Ricky Memphis, al secolo Riccardo Fortunati, debutta molti anni prima al Maurizio Costanzo Show come ‘poeta metropolitano’ dove il suo talento lo farà amare dal pubblico. Molto richiesto anche al cinema, tra i suoi ultimi film citiamo ‘L’Amore, il Sole e le altre Stelle’ e ‘Il Grande Salto’, entrambi del 2018. Ma cosa sappiamo della vita privata di Ricky Memphis? Chi è sua moglie? Vi sveliamo qui tutti i dettagli.

Ricky Memphis e la moglie Alessia Cerasaro, un amore ventennale

Sposati dal 2000, Ricky Memphis e Alessia Cerasaro vivono a Roma dalla loro unione sono nati due figli, Francesco nel 2005 e Maria nel 2013. Molto riservata e discreta, la moglie del famoso attore non è per niente propensa ai social e condivide col marito una grande fede religiosa. I due si sono conosciuti proprio sul set di Distretto di Polizia, dove la donna lavorava come aiuto regista: il suo lavoro quindi è in qualche modo collegato a quello del marito, ma da dietro le quinte. La Cerasaro ha infatti fatto parte di importanti produzioni televisive e cinematografiche del calibro di Radiofreccia e Scarlet Diva ed è stata prima assistente alla regia in Paz! nel 2002 dove ha recitato anche un piccolo ruolo al fianco di Ricky.

Una curiosità: nel 1993 la troviamo anche ricoprire il ruolo di protagonista nel cortometraggio Cupido di Giorgio Tirabassi, collega di Memphis in Distretto di Polizia.

