Un tragico lutto che colpisce il mondo del wrestling, una drammatica notizia appena arrivata: è morto Brody Lee, alias di Jonathan Huber conosciuto anche come Luke Harper

Un tragico lutto che sconvolge il mondo del wrestling: è morto Brody Lee, la notizia appena arrivata. Un drammatico annuncio direttamente dalla All Elite Wrestling. La moglie del celebre atleta ha pubblicato un post attraverso i social per salutare il marito e rivelato le cause del decesso. Sembra che Brody Lee sia venuto a mancare a causa di “un problema polmonare non correlato al COVID” dopo una dura lotta per cercare di sopravvivere. Un momento drammatico e difficilissimo per la famiglia del celebre wrestler e per i migliaia di fan che vedevano nell’uomo un esempio di sportività e un uomo dal cuore grande e generoso.

Brody Lee è morto, addio al celebre wrestler

Da quanto si apprende, sembra che la morte di Brody Lee sia avvenuta questa notte. L’atleta, che aveva solo 41 anni, ha perso la sua lotta contro un problema polmonare. La sua è stata una lunga carriera che lo ha visto esibirsi anche nella WWE per diversi anni. Sposato con Synndy Synn, wrestler anche lei, era padre di due bambini. La tragica notizia ha sconvolto non solo la famiglia, il cui dolore immenso è inimmaginabile, ma lo stesso panorama atletico che riconosceva in Brody Lee una vera e propria stella. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre duecentosessantamila persone è stato invaso da messaggi di cordoglio e dolore. Un momento drammatico, soprattutto vista l’età del wrestler, appena quarantunenne. Di seguito, il post pubblicato dalla moglie di Brody Lee.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🐼MandaHuber🐼 (@mandahuber)

“Nessuna parola può esprimere l’amore che provo o quanto sono distrutto in questo momento” recita uno dei passaggi. Non possiamo che unirci al cordoglio e al dolore della famiglia di Brody Lee in un momento tanto drammatico.