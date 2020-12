Maria De Filippi super ospite della puntata del GF VIP 5: la conduttrice saluta tutti tranne una, il gesto non passa inosservato

Questa sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha spiazzato il pubblico invitando un super ospite. Nella casa del GF VIP è entrata, anche se attraverso un collegamento video, Maria De Filippi, Queen della televisione italiana. La De Filippi ha fatto una splendida sorpresa a Tommaso Zorzi. L’inquilino della casa più spiata d’Italia stravede per la conduttrice televisiva e in settimana ha dichiarato che per lei sarebbe disposto anche a fare fotocopie e caffè.

GF VIP 5, il gesto di Maria De Filippi non passa inosservato

La De Filippi è stata la super ospite della puntata odierna del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice televisiva ha fatto una sorpresa bellissima a Tommaso Zorzi e poi ha parlato con tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. La De Filippi ha salutato tutti, in modo particolare quelli che già conosce, come Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola. Con alcuni ha scambiato anche alcune battute, come ad esempio con l’ex concorrente di Temptation Island: “Carlotta sei diventata una vippona“. Con Zelletta, invece, ha cercato di farlo ragionare riguardo al suo rapporto con la fidanzata Natalia.

Un gesto della De Filippi, però, non è passato inosservato. La conduttrice televisiva, infatti, ha – come abbiamo già detto – salutato tutti, tranne una. Al pubblico non è scappato che la De Filippi ha salutato tutti i suoi ‘conoscenti’ eccetto Sonia Lorenzini. Anche lei è stata tronista di Uomini e Donne, ma quando è stata inquadrata non ha ricevuto il ‘saluto’ della De Filippi.